Ця грузинська страва знаменита на весь світ: як приготувати справжні хінкалі (відео)

Чудовий рецепт хінкалів

Коли хочеться смачненького, не обов’язково орієнтуватися лише на українську кухню. Хоч ароматний борщ — це чудова страва для будь-якого випадку, пропонуємо подивитись у бік грузинської кухні.

Хінкалі — це грузинська страва, знаменита на весь світ. Як приготувати їх на власній кухні, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

борошно — 500 г

сіль — 0,5 ч. л.

винний оцет — 1 ст. л.

крижана вода — 200 мл

Начинка:

фарш — 400 г

цибуля — 2 шт

зубчик часнику

склянка води — 120мл

кінза/петрушка

спеції до смаку

Спосіб приготування

До просіяного борошна додаємо сіль. За два-три підходи вливаємо змішану з оцтом воду. Замішуємо тісто. Важливо місити його 15-20 хвилин, воно повинне бути дуже тверде і жорстке. Залишаємо його в холодильнику на 2-3 години. Для начинки на дрібну тертку натираємо цибулю і часник та дрібно кришимо кінзу. Додаємо до фаршу. Також вливаємо воду і додаємо спеції, все ретельно перемішуємо. Додатково вичавлюємо сік з однієї натертої цибулини. Дістаємо тісто з холодильника та ділимо на 8 частин. Кожен шматочок розкочуємо в0 тонкий пласт. По центру шматочка тіста викладаємо 1,5 столові ложки фаршу. Починаємо защіпувати зліва направо. У зформованого хінкаля відрізаємо хвостик. Так готуємо усі хінкалі. Відварюємо їх в підсолену воді 10-15 хвилин.

Це фантастично смачно — всередині, окрім самого фаршу, також є величезна кількість м’ясного бульйону. Також ми розповідали, як приготувати ароматний плов.