Ця грузинська страва знаменита на весь світ: як приготувати справжні хінкалі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт хінкалів
Коли хочеться смачненького, не обов’язково орієнтуватися лише на українську кухню. Хоч ароматний борщ — це чудова страва для будь-якого випадку, пропонуємо подивитись у бік грузинської кухні.
Хінкалі — це грузинська страва, знаменита на весь світ. Як приготувати їх на власній кухні, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Юлія Сенич.
Інгредієнти:
- борошно — 500 г
- сіль — 0,5 ч. л.
- винний оцет — 1 ст. л.
- крижана вода — 200 мл
Начинка:
- фарш — 400 г
- цибуля — 2 шт
- зубчик часнику
- склянка води — 120мл
- кінза/петрушка
- спеції до смаку
Спосіб приготування
- До просіяного борошна додаємо сіль. За два-три підходи вливаємо змішану з оцтом воду.
- Замішуємо тісто. Важливо місити його 15-20 хвилин, воно повинне бути дуже тверде і жорстке. Залишаємо його в холодильнику на 2-3 години.
- Для начинки на дрібну тертку натираємо цибулю і часник та дрібно кришимо кінзу. Додаємо до фаршу. Також вливаємо воду і додаємо спеції, все ретельно перемішуємо. Додатково вичавлюємо сік з однієї натертої цибулини.
- Дістаємо тісто з холодильника та ділимо на 8 частин. Кожен шматочок розкочуємо в0 тонкий пласт.
- По центру шматочка тіста викладаємо 1,5 столові ложки фаршу. Починаємо защіпувати зліва направо.
- У зформованого хінкаля відрізаємо хвостик. Так готуємо усі хінкалі. Відварюємо їх в підсолену воді 10-15 хвилин.
Це фантастично смачно — всередині, окрім самого фаршу, також є величезна кількість м’ясного бульйону. Також ми розповідали, як приготувати ароматний плов.