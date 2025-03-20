Рус

Ця грузинська страва знаменита на весь світ: як приготувати справжні хінкалі (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніжне тісто з соковитим фаршем всередині
Ніжне тісто з соковитим фаршем всередині. Фото hungrytwotravel

Чудовий рецепт хінкалів

Коли хочеться смачненького, не обов’язково орієнтуватися лише на українську кухню. Хоч ароматний борщ — це чудова страва для будь-якого випадку, пропонуємо подивитись у бік грузинської кухні.

Хінкалі — це грузинська страва, знаменита на весь світ. Як приготувати їх на власній кухні, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

  • борошно — 500 г
  • сіль — 0,5 ч. л.
  • винний оцет — 1 ст. л.
  • крижана вода — 200 мл

Начинка:

  • фарш — 400 г
  • цибуля — 2 шт
  • зубчик часнику
  • склянка води — 120мл
  • кінза/петрушка
  • спеції до смаку

Спосіб приготування

  1. До просіяного борошна додаємо сіль. За два-три підходи вливаємо змішану з оцтом воду.
  2. Замішуємо тісто. Важливо місити його 15-20 хвилин, воно повинне бути дуже тверде і жорстке. Залишаємо його в холодильнику на 2-3 години.
  3. Для начинки на дрібну тертку натираємо цибулю і часник та дрібно кришимо кінзу. Додаємо до фаршу. Також вливаємо воду і додаємо спеції, все ретельно перемішуємо. Додатково вичавлюємо сік з однієї натертої цибулини.
  4. Дістаємо тісто з холодильника та ділимо на 8 частин. Кожен шматочок розкочуємо в0 тонкий пласт.
  5. По центру шматочка тіста викладаємо 1,5 столові ложки фаршу. Починаємо защіпувати зліва направо.
  6. У зформованого хінкаля відрізаємо хвостик. Так готуємо усі хінкалі. Відварюємо їх в підсолену воді 10-15 хвилин.

Це фантастично смачно — всередині, окрім самого фаршу, також є величезна кількість м’ясного бульйону. Також ми розповідали, як приготувати ароматний плов.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Фарш