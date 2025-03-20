Апетитна закуска з дитинства: як приготувати "ті самі" бублики з фаршем (відео)

Рецепт соковитих бубликів з м’ясною начинкою

З фаршу можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як зробити апетитні гніздечка в духовці. Тепер поділимось рецептом закуски, яку багато хто пам’ятає з дитинства.

Кулінарна блогерка під ніком alinaumami розповіла, як приготувати бублики з м’ясною начинкою. Вони посипаються сиром і запікаються в духовці.

Інгредієнти:

200 г бубликів

300 г фаршу

молоко

сіль, перець, сушений часник

40 г твердого сиру

Спосіб приготування:

Бублики заливаємо молоком орієнтовно на 20 хвилин (точний час залежить від самих бубликів). Вони повинні трохи розм’якнути, але не перетворитись у кашу. Поки бублики мокнуть, натираємо сир. Фарш з’єднуємо зі спеціями та формуємо з них невеликі фрикадельки. Бублики викладаємо на деко, застелене пергаментом. У них вкладаємо підготовлені фрикадельки, посипаємо сиром. Запікаємо бублики у заздалегідь розігрітій духовці 20-25 хвилин.

Смак цієї закуски повертає у дитинство. Її точно варто приготувати, щоб посмакувати на перекус чи й навіть до святкового столу. Також ми розповідали, як засолити скумбрію вдома.