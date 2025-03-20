Апетитна закуска з дитинства: як приготувати "ті самі" бублики з фаршем (відео)
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Рецепт соковитих бубликів з м’ясною начинкою
З фаршу можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як зробити апетитні гніздечка в духовці. Тепер поділимось рецептом закуски, яку багато хто пам’ятає з дитинства.
Кулінарна блогерка під ніком alinaumami розповіла, як приготувати бублики з м’ясною начинкою. Вони посипаються сиром і запікаються в духовці.
Інгредієнти:
- 200 г бубликів
- 300 г фаршу
- молоко
- сіль, перець, сушений часник
- 40 г твердого сиру
Спосіб приготування:
- Бублики заливаємо молоком орієнтовно на 20 хвилин (точний час залежить від самих бубликів). Вони повинні трохи розм’якнути, але не перетворитись у кашу.
- Поки бублики мокнуть, натираємо сир. Фарш з’єднуємо зі спеціями та формуємо з них невеликі фрикадельки.
- Бублики викладаємо на деко, застелене пергаментом. У них вкладаємо підготовлені фрикадельки, посипаємо сиром. Запікаємо бублики у заздалегідь розігрітій духовці 20-25 хвилин.
Смак цієї закуски повертає у дитинство. Її точно варто приготувати, щоб посмакувати на перекус чи й навіть до святкового столу. Також ми розповідали, як засолити скумбрію вдома.