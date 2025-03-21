Ці рулетики зі святкового столу зникають першими: апетитна і економна закуска (відео)

Апетитний запечений рулет до застілля і не тільки

Комбінація "курка+гриби" настільки класична, що вона працює в будь-якому виконанні. Ми ділились рецептом апетитних гніздечок з фаршу. Тепер розповімо, як приготувати рулетики, які завжди зникають першими зі святкового столу.

Ця апетитна і економна закуска дуже легко готується. Начинка загортається в лаваш, тож це ще й швидко. Як приготувати цей рулет, розповіла кулінарна блогерка під ніком yulia_smachno_tyt.

Інгредієнти:

Лаваш — 1 шт;

Куряче філе — 1 шт;

Гриби — 250 г;

Твердий сир — 150 г;

Часник — 1-2 зубчики;

Майонез — 2-3 ст.л;

Яйце — 1 шт;

Кунжут — до смаку;

Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо. Якщо є час, залишаємо його остигати у тому ж бульйоні, в якому воно варилось — так буде соковитіше і смачніше. Гриби кришимо пластинками та обсмажуємо. Сир натираємо на тертці, часник подрібнюємо будь-яким зручним способом. Змішуємо начинку. В мисці змішуємо варене куряче філе, смажені гриби, сир та часник. Солимо, перчимо та заправляємо майонезом. Все ретельно перемішуємо. Викладаємо начинку на квадратний лаваш та щільно загортаємо у рулет. Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. Відправляємо в розігріту до 200° духовку на 15 хвилин.

Даємо рулету охолонути, і після цього його можна буде легко нарізати. Також ми розповідали, як смачно замаринувати моркву.