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Ці рулетики зі святкового столу зникають першими: апетитна і економна закуска (відео)

Автор
Марія Дума
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Виходить красива і смачна закуска з курки та лаваша
Виходить красива і смачна закуска з курки та лаваша. Фото Скриншот з відео

Апетитний запечений рулет до застілля і не тільки

Комбінація "курка+гриби" настільки класична, що вона працює в будь-якому виконанні. Ми ділились рецептом апетитних гніздечок з фаршу. Тепер розповімо, як приготувати рулетики, які завжди зникають першими зі святкового столу.

Ця апетитна і економна закуска дуже легко готується. Начинка загортається в лаваш, тож це ще й швидко. Як приготувати цей рулет, розповіла кулінарна блогерка під ніком yulia_smachno_tyt.

Інгредієнти:

  • Лаваш — 1 шт;
  • Куряче філе — 1 шт;
  • Гриби — 250 г;
  • Твердий сир — 150 г;
  • Часник — 1-2 зубчики;
  • Майонез — 2-3 ст.л;
  • Яйце — 1 шт;
  • Кунжут — до смаку;
  • Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе відварюємо. Якщо є час, залишаємо його остигати у тому ж бульйоні, в якому воно варилось — так буде соковитіше і смачніше.
  2. Гриби кришимо пластинками та обсмажуємо. Сир натираємо на тертці, часник подрібнюємо будь-яким зручним способом.
  3. Змішуємо начинку. В мисці змішуємо варене куряче філе, смажені гриби, сир та часник. Солимо, перчимо та заправляємо майонезом.
  4. Все ретельно перемішуємо. Викладаємо начинку на квадратний лаваш та щільно загортаємо у рулет.
  5. Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. Відправляємо в розігріту до 200° духовку на 15 хвилин.

Даємо рулету охолонути, і після цього його можна буде легко нарізати. Також ми розповідали, як смачно замаринувати моркву.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Курятина #Закуска