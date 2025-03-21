Ці рулетики зі святкового столу зникають першими: апетитна і економна закуска (відео)
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Апетитний запечений рулет до застілля і не тільки
Комбінація "курка+гриби" настільки класична, що вона працює в будь-якому виконанні. Ми ділились рецептом апетитних гніздечок з фаршу. Тепер розповімо, як приготувати рулетики, які завжди зникають першими зі святкового столу.
Ця апетитна і економна закуска дуже легко готується. Начинка загортається в лаваш, тож це ще й швидко. Як приготувати цей рулет, розповіла кулінарна блогерка під ніком yulia_smachno_tyt.
Інгредієнти:
- Лаваш — 1 шт;
- Куряче філе — 1 шт;
- Гриби — 250 г;
- Твердий сир — 150 г;
- Часник — 1-2 зубчики;
- Майонез — 2-3 ст.л;
- Яйце — 1 шт;
- Кунжут — до смаку;
- Сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе відварюємо. Якщо є час, залишаємо його остигати у тому ж бульйоні, в якому воно варилось — так буде соковитіше і смачніше.
- Гриби кришимо пластинками та обсмажуємо. Сир натираємо на тертці, часник подрібнюємо будь-яким зручним способом.
- Змішуємо начинку. В мисці змішуємо варене куряче філе, смажені гриби, сир та часник. Солимо, перчимо та заправляємо майонезом.
- Все ретельно перемішуємо. Викладаємо начинку на квадратний лаваш та щільно загортаємо у рулет.
- Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. Відправляємо в розігріту до 200° духовку на 15 хвилин.
Даємо рулету охолонути, і після цього його можна буде легко нарізати. Також ми розповідали, як смачно замаринувати моркву.