Эти рулетики со праздничного стола исчезают первыми: аппетитная и экономная закуска (видео)
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Аппетитный запеченный рулет к застолью и не только
Комбинация "курица+грибы" настолько классическая, что она работает в любом исполнении. Мы делились рецептом аппетитных гнездышек из фарша. Теперь расскажем, как приготовить рулетики, всегда исчезающие первыми с праздничного стола.
Эта аппетитная и экономичная закуска очень легко готовится. Начинка заворачивается в лаваш, так что это еще и быстро. Как приготовить этот рулет, рассказала кулинарная блоггерша под ником yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- Лаваш — 1 шт;
- Куриное филе – 1 шт;
- Грибы – 250 г;
- Твердый сыр – 150 г;
- Чеснок – 1-2 зубчика;
- Майонез – 2-3 ст.л;
- Яйцо — 1 шт;
- Кунжут – по вкусу;
- Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе отвариваем. Если есть время, оставляем его остывать в том же бульоне, в котором оно варилось – так будет сочнее и вкуснее.
- Грибы крошим пластинками и обжариваем. Сыр натираем на терке, чеснок измельчаем любым удобным способом.
- Смешиваем начинку. В миске смешиваем вареное куриное филе, жареные грибы, творог и чеснок. Солим, перчим и заправляем майонезом.
- Все тщательно перемешиваем. Выкладываем начинку на квадратный лаваш и плотно заворачиваем в рулет.
- Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Отправляем в разогретую до 200° духовку на 15 минут.
Даем рулету охладиться, и после этого его можно будет легко нарезать. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать морковь.