Эти рулетики со праздничного стола исчезают первыми: аппетитная и экономная закуска (видео)

Аппетитный запеченный рулет к застолью и не только

Комбинация "курица+грибы" настолько классическая, что она работает в любом исполнении. Мы делились рецептом аппетитных гнездышек из фарша. Теперь расскажем, как приготовить рулетики, всегда исчезающие первыми с праздничного стола.

Эта аппетитная и экономичная закуска очень легко готовится. Начинка заворачивается в лаваш, так что это еще и быстро. Как приготовить этот рулет, рассказала кулинарная блоггерша под ником yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Лаваш — 1 шт;

Куриное филе – 1 шт;

Грибы – 250 г;

Твердый сыр – 150 г;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Майонез – 2-3 ст.л;

Яйцо — 1 шт;

Кунжут – по вкусу;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе отвариваем. Если есть время, оставляем его остывать в том же бульоне, в котором оно варилось – так будет сочнее и вкуснее. Грибы крошим пластинками и обжариваем. Сыр натираем на терке, чеснок измельчаем любым удобным способом. Смешиваем начинку. В миске смешиваем вареное куриное филе, жареные грибы, творог и чеснок. Солим, перчим и заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем начинку на квадратный лаваш и плотно заворачиваем в рулет. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Отправляем в разогретую до 200° духовку на 15 минут.

Даем рулету охладиться, и после этого его можно будет легко нарезать. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать морковь.