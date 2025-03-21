Укр

Эти рулетики со праздничного стола исчезают первыми: аппетитная и экономная закуска (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выходит красивая и вкусная закуска из курицы и лаваша
Выходит красивая и вкусная закуска из курицы и лаваша. Фото Скриншот из видео

Аппетитный запеченный рулет к застолью и не только

Комбинация "курица+грибы" настолько классическая, что она работает в любом исполнении. Мы делились рецептом аппетитных гнездышек из фарша. Теперь расскажем, как приготовить рулетики, всегда исчезающие первыми с праздничного стола.

Эта аппетитная и экономичная закуска очень легко готовится. Начинка заворачивается в лаваш, так что это еще и быстро. Как приготовить этот рулет, рассказала кулинарная блоггерша под ником yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 шт;
  • Куриное филе – 1 шт;
  • Грибы – 250 г;
  • Твердый сыр – 150 г;
  • Чеснок – 1-2 зубчика;
  • Майонез – 2-3 ст.л;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Кунжут – по вкусу;
  • Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отвариваем. Если есть время, оставляем его остывать в том же бульоне, в котором оно варилось – так будет сочнее и вкуснее.
  2. Грибы крошим пластинками и обжариваем. Сыр натираем на терке, чеснок измельчаем любым удобным способом.
  3. Смешиваем начинку. В миске смешиваем вареное куриное филе, жареные грибы, творог и чеснок. Солим, перчим и заправляем майонезом.
  4. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем начинку на квадратный лаваш и плотно заворачиваем в рулет.
  5. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Отправляем в разогретую до 200° духовку на 15 минут.

Даем рулету охладиться, и после этого его можно будет легко нарезать. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать морковь.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Курятина #Закуска