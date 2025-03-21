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Для ідеальних дерунів потрібно всього три інгредієнти і один секрет: блогерка поділилась хитрим лайфхаком (відео)

Автор
Марія Дума
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Як приготувати їх особливо смачно
Як приготувати їх особливо смачно. Фото prostoway

Чудовий рецепт картопляних оладок

Картопля може стати як повноцінною стравою, так і складовою інших страв. Ми розповідали, як приготувати полтавські галушки. Тепер поділимось рецептом апетитних дерунів.

Кулінарна блогерка з Латвії під ніком nomante.potante розповіла, як приготувати ідеальні деруни всього із трьох інгредієнтів — картоплі, цибулі та солі. Також авторка відео радить додати кислий компонент, щоб не дати картоплі потемніти. Це може бути лимонний сік або лимонна кислота.

Інгредієнти:

  • 650 г неочищеної крохмалистої картоплі
  • 100 г цибулі
  • 1 чайна ложка солі
  • кислий компонент

Спосіб приготування:

  1. Почистіть картоплю. Подрібніть її за допомогою блендера або терки разом із цибулею.
  2. Посоліть та перекладіть суміш у дрібне ситечко або на марлю. Обережно вичавіть сік. Чим більше ви відцідите картоплю, тим більш хрусткими, але і крихкими будуть деруни.
  3. Картопляний сік не виливайте. Дайте йому постояти в мисці, поки крохмаль не осяде на дні. Тоді злийте сік та з’єднайте крохмаль з картопляною сумішшю.
  4. Додайте чорний перець і кислоту. Перемішайте.
  5. Поставте сковороду на середній вогонь та додайте велику кількість олії. Формуйте деруни столовими ложками. Смажте, поки нижня частина не зарум’яниться, і переверніть.

Викладіть готові млинці на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир. Також ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи.

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#Рецепт #Картопля #Деруни