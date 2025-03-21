Для ідеальних дерунів потрібно всього три інгредієнти і один секрет: блогерка поділилась хитрим лайфхаком (відео)

Чудовий рецепт картопляних оладок

Картопля може стати як повноцінною стравою, так і складовою інших страв. Ми розповідали, як приготувати полтавські галушки. Тепер поділимось рецептом апетитних дерунів.

Кулінарна блогерка з Латвії під ніком nomante.potante розповіла, як приготувати ідеальні деруни всього із трьох інгредієнтів — картоплі, цибулі та солі. Також авторка відео радить додати кислий компонент, щоб не дати картоплі потемніти. Це може бути лимонний сік або лимонна кислота.

Інгредієнти:

650 г неочищеної крохмалистої картоплі

100 г цибулі

1 чайна ложка солі

кислий компонент

Спосіб приготування:

Почистіть картоплю. Подрібніть її за допомогою блендера або терки разом із цибулею. Посоліть та перекладіть суміш у дрібне ситечко або на марлю. Обережно вичавіть сік. Чим більше ви відцідите картоплю, тим більш хрусткими, але і крихкими будуть деруни. Картопляний сік не виливайте. Дайте йому постояти в мисці, поки крохмаль не осяде на дні. Тоді злийте сік та з’єднайте крохмаль з картопляною сумішшю. Додайте чорний перець і кислоту. Перемішайте. Поставте сковороду на середній вогонь та додайте велику кількість олії. Формуйте деруни столовими ложками. Смажте, поки нижня частина не зарум’яниться, і переверніть.

Викладіть готові млинці на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир. Також ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи.