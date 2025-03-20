Розкішна страва зі звичайної капусти: пікантна закуска (відео)

Чудовий рецепт до Великого посту

Навіть у піст можна їсти смачно. Ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі. Тепер поділимось рецептом "лінивої" маринованої капусти. Ця пікантна закуска дуже просто готується, а смак — на висоті.

Приготування елементарне — запекти капусту в рукаві, а потім залити маринадом. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Галина Сиротюк.

Інгредієнти:

Капуста — 2 кг

Сіль — 1 ч. л.

Мед — 2 ч. л.

Оцет — 50 мл

Гірчиця в зернах — 2 ст. л.

Соєвий соус — 100 мл

Олія — 100 мл

Перець мелений

Часник — 1 головка

Спосіб приготування:

Капусту потрібно розрізати на четвертинки. Потім покласти ці шматочки в рукав для запікання і щільно зав’язати. Відправити капусту в духовку на 1,5 години при t 200. Гарячу і готову капусту дістати, але одразу не розкривати рукав, а дати постояти ще хвилин 15. Тим часом для маринаду з’єднуємо подрібнений часник, сіль, мед, оцет та гірчицю в зернах. Вливаємо олію та додаємо соєвий соус, перемішуємо. Тільки потім відкриваємо рукам та перекладаємо капусту в зручну ємність. Заливаємо капусту маринадом та перемішуємо. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо на ніч в холодильник.

Вранці капусту можна куштувати. Це дуже смачно, чудовий гарнір або закуска. Також ми розповідали, як приготувати оригінальну заправку до салатів.