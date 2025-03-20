Рус

Розкішна страва зі звичайної капусти: пікантна закуска (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Виходить проста, але дуже смачна закуска
Виходить проста, але дуже смачна закуска. Фото Скриншот з відео

Чудовий рецепт до Великого посту

Навіть у піст можна їсти смачно. Ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі. Тепер поділимось рецептом "лінивої" маринованої капусти. Ця пікантна закуска дуже просто готується, а смак — на висоті.

Приготування елементарне — запекти капусту в рукаві, а потім залити маринадом. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Галина Сиротюк.

Інгредієнти:

  • Капуста — 2 кг
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Мед — 2 ч. л.
  • Оцет — 50 мл
  • Гірчиця в зернах — 2 ст. л.
  • Соєвий соус — 100 мл
  • Олія — 100 мл
  • Перець мелений
  • Часник — 1 головка

Спосіб приготування:

  1. Капусту потрібно розрізати на четвертинки. Потім покласти ці шматочки в рукав для запікання і щільно зав’язати.
  2. Відправити капусту в духовку на 1,5 години при t 200. Гарячу і готову капусту дістати, але одразу не розкривати рукав, а дати постояти ще хвилин 15.
  3. Тим часом для маринаду з’єднуємо подрібнений часник, сіль, мед, оцет та гірчицю в зернах. Вливаємо олію та додаємо соєвий соус, перемішуємо.
  4. Тільки потім відкриваємо рукам та перекладаємо капусту в зручну ємність. Заливаємо капусту маринадом та перемішуємо. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо на ніч в холодильник.

Вранці капусту можна куштувати. Це дуже смачно, чудовий гарнір або закуска. Також ми розповідали, як приготувати оригінальну заправку до салатів.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Закуска #Маринад #Піст