Розкішна страва зі звичайної капусти: пікантна закуска (відео)
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Чудовий рецепт до Великого посту
Навіть у піст можна їсти смачно. Ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі. Тепер поділимось рецептом "лінивої" маринованої капусти. Ця пікантна закуска дуже просто готується, а смак — на висоті.
Приготування елементарне — запекти капусту в рукаві, а потім залити маринадом. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Галина Сиротюк.
Інгредієнти:
- Капуста — 2 кг
- Сіль — 1 ч. л.
- Мед — 2 ч. л.
- Оцет — 50 мл
- Гірчиця в зернах — 2 ст. л.
- Соєвий соус — 100 мл
- Олія — 100 мл
- Перець мелений
- Часник — 1 головка
Спосіб приготування:
- Капусту потрібно розрізати на четвертинки. Потім покласти ці шматочки в рукав для запікання і щільно зав’язати.
- Відправити капусту в духовку на 1,5 години при t 200. Гарячу і готову капусту дістати, але одразу не розкривати рукав, а дати постояти ще хвилин 15.
- Тим часом для маринаду з’єднуємо подрібнений часник, сіль, мед, оцет та гірчицю в зернах. Вливаємо олію та додаємо соєвий соус, перемішуємо.
- Тільки потім відкриваємо рукам та перекладаємо капусту в зручну ємність. Заливаємо капусту маринадом та перемішуємо. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо на ніч в холодильник.
Вранці капусту можна куштувати. Це дуже смачно, чудовий гарнір або закуска. Також ми розповідали, як приготувати оригінальну заправку до салатів.