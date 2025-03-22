Розкішна страва на кожен день: приготуйте, якщо в холодильнику є кілька курячих філе (відео)

Чудовий рецепт відбивних з курячого філе

Якщо в холодильнику валяється одне або кілька курячих філе — значить, вечері бути. Це універсальний продукт. Їх можна перекрутити на фарш і приготувати курячі гнізда. Або відбити, обмокнути в клярі і посмажити соковиті відбивні.

Це чудовий варіант основної страви, до якого підходить будь-який гарнір. Відбивні готуються швидко і просто, а виходять надзвичайно смачними. Рецептом поділився кулінарний блогер Mil Alexx.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г

борошно — 5 ст. л.

яйця — 2 шт

сметана — 6 ст. л.

паприка

сушений часник

сіль, перець

Спосіб приготування:

М'ясо нарізаємо на шайби упоперек волокон. Відбиваємо шматочки, присипаємо сіллю і перцем. Беремо глибоку тарілку, кладемо туди борошно, сметану та вибиваємо яйце. Додаємо паприку, сушений часник і все вимішуємо в однорідну масу Обвалюємо в клярі відбиті шматочки м'яса і обсмажуємо на середньому вогні. Готуємо приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

Такі відбивні просто і дуже швидко готуються. Чудовий варіант обіду або вечері. Також ми розповідали, як смачно замаринувати рибу вдома.