Розкішна страва на кожен день: приготуйте, якщо в холодильнику є кілька курячих філе (відео)
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Чудовий рецепт відбивних з курячого філе
Якщо в холодильнику валяється одне або кілька курячих філе — значить, вечері бути. Це універсальний продукт. Їх можна перекрутити на фарш і приготувати курячі гнізда. Або відбити, обмокнути в клярі і посмажити соковиті відбивні.
Це чудовий варіант основної страви, до якого підходить будь-який гарнір. Відбивні готуються швидко і просто, а виходять надзвичайно смачними. Рецептом поділився кулінарний блогер Mil Alexx.
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г
- борошно — 5 ст. л.
- яйця — 2 шт
- сметана — 6 ст. л.
- паприка
- сушений часник
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- М'ясо нарізаємо на шайби упоперек волокон. Відбиваємо шматочки, присипаємо сіллю і перцем.
- Беремо глибоку тарілку, кладемо туди борошно, сметану та вибиваємо яйце. Додаємо паприку, сушений часник і все вимішуємо в однорідну масу
- Обвалюємо в клярі відбиті шматочки м'яса і обсмажуємо на середньому вогні. Готуємо приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
Такі відбивні просто і дуже швидко готуються. Чудовий варіант обіду або вечері. Також ми розповідали, як смачно замаринувати рибу вдома.