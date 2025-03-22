Роскошное блюдо на каждый день: приготовьте, если в холодильнике есть несколько куриных филе (видео)
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Отличный рецепт отбивных из куриного филе
Если в холодильнике валяется одно или несколько куриных филе – значит, ужину быть. Это универсальный продукт. Их можно перекрутить на фарш и приготовить куриные гнезда. Или отбить, обмокнуть в кляре и пожарить сочные отбивные.
Это отличный вариант основного блюда, к которому подходит любой гарнир. Отбивные готовятся быстро и просто, а получаются очень вкусными. Рецептом поделился кулинарный блоггер Mil Alexx.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г
- мука — 5 ст. л.
- яйца — 2 шт
- сметана — 6 ст. л.
- паприка
- сушеный чеснок
- соль, перец
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем на шайбы поперек волокон. Отбиваем кусочки, присыпаем солью и перцем.
- Берем глубокую тарелку, кладем туда муку, сметану и выбиваем яйцо. Добавляем паприку, сушеный чеснок и все вымешиваем в однородную массу.
- Обваливаем в кляре отбитые кусочки мяса и обжариваем на среднем огне. Готовим примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Такие отражательные просто и очень быстро готовятся. Прекрасный вариант обеда или ужина. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать рыбу дома.