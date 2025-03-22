Якщо залишилось пюре — приготуйте запіканку: рецепт ситної страви на вечерю (відео)
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На вечерю для всієї сім'ї
Картопля — один із найпопулярніших овочів на українській кухні. Її смажать, варять, тушкують, готують у вигляді дерунів, пюре чи смачних пиріжків. А ще з картоплі виходять чудові запіканки — ситні, апетитні й прості у приготуванні. Така страва — справжня знахідка для сімейного обіду або вечері, адже вона поєднує в собі доступні інгредієнти, ніжний смак і можливість експериментувати з начинками.
Сьогодні пропонуємо приготувати саме таку картопляну запіканку, яка обов’язково сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати картопляну запіканку
Інгредієнти:
- картопля – 1-2 кг;
- свіжий шпинат – 35 г;
- вершкове масло – 30 г;
- яйце – 1 шт.;
- гриби – 300 г;
- цибуля – 1 велика;
- моцарела – 200 г;
- спеції;
Спосіб приготування:
1.Картоплю відварити, зробити пюре.
2.Додати вершкове масло, яйце, нарізаний шпинат і спеції.
3.Гриби обсмажити з цибулею та спеціями.
4.Викласти у форму для запікання картопляне пюре, 150 г моцарели (нарізати тонкими пластинками), гриби, а зверху – залишок натертого сиру.
5.Запікати за температури 180 градусів до золотистої скоринки (приблизно 15 хвилин).