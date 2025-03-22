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Если осталось пюре – приготовьте запеканку: рецепт сытного блюда на ужин (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Самая вкусная из обычных продуктов
Самая вкусная из обычных продуктов. Фото 1000.menu

На ужин для всей семьи

Картофель – один из самых популярных овощей на украинской кухне. Ее жарят, варят, тушат, готовят в виде дерунов, пюре или вкусных пирожков. А еще из картофеля выходят отличные запеканки — сытные, аппетитные и простые в приготовлении. Такое блюдо – настоящая находка для семейного обеда или ужина, ведь она сочетает в себе доступные ингредиенты, нежный вкус и возможность экспериментировать с начинками.

Сегодня предлагаем приготовить именно такую картофельную запеканку, которая обязательно понравится и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

  • картофель – 1-2 кг;
  • свежий шпинат – 35 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • грибы – 300 г;
  • лук – 1 большой;
  • моцарелла – 200 г;
  • специи;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить, сделать пюре.

2.Добавить сливочное масло, яйцо, нарезанный шпинат и специи.

3.Грибы обжарить с луком и специями.

4. Выложить в форму для запекания картофельное пюре, 150 г моцареллы (нарезать тонкими пластинками), грибы, а сверху – остаток натертого сыра.

5. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (примерно 15 минут).

Теги:
#Картофель #Запеканка #Готовим дома