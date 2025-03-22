Если осталось пюре – приготовьте запеканку: рецепт сытного блюда на ужин (видео)
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На ужин для всей семьи
Картофель – один из самых популярных овощей на украинской кухне. Ее жарят, варят, тушат, готовят в виде дерунов, пюре или вкусных пирожков. А еще из картофеля выходят отличные запеканки — сытные, аппетитные и простые в приготовлении. Такое блюдо – настоящая находка для семейного обеда или ужина, ведь она сочетает в себе доступные ингредиенты, нежный вкус и возможность экспериментировать с начинками.
Сегодня предлагаем приготовить именно такую картофельную запеканку, которая обязательно понравится и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить картофельную запеканку
Ингредиенты:
- картофель – 1-2 кг;
- свежий шпинат – 35 г;
- сливочное масло – 30 г;
- яйцо – 1 шт.;
- грибы – 300 г;
- лук – 1 большой;
- моцарелла – 200 г;
- специи;
Способ приготовления:
1.Картофель отварить, сделать пюре.
2.Добавить сливочное масло, яйцо, нарезанный шпинат и специи.
3.Грибы обжарить с луком и специями.
4. Выложить в форму для запекания картофельное пюре, 150 г моцареллы (нарезать тонкими пластинками), грибы, а сверху – остаток натертого сыра.
5. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (примерно 15 минут).