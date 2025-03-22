Если осталось пюре – приготовьте запеканку: рецепт сытного блюда на ужин (видео)

На ужин для всей семьи

Картофель – один из самых популярных овощей на украинской кухне. Ее жарят, варят, тушат, готовят в виде дерунов, пюре или вкусных пирожков. А еще из картофеля выходят отличные запеканки — сытные, аппетитные и простые в приготовлении. Такое блюдо – настоящая находка для семейного обеда или ужина, ведь она сочетает в себе доступные ингредиенты, нежный вкус и возможность экспериментировать с начинками.

Сегодня предлагаем приготовить именно такую картофельную запеканку, которая обязательно понравится и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

картофель – 1-2 кг;

свежий шпинат – 35 г;

сливочное масло – 30 г;

яйцо – 1 шт.;

грибы – 300 г;

лук – 1 большой;

моцарелла – 200 г;

специи;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить, сделать пюре.

2.Добавить сливочное масло, яйцо, нарезанный шпинат и специи.

3.Грибы обжарить с луком и специями.

4. Выложить в форму для запекания картофельное пюре, 150 г моцареллы (нарезать тонкими пластинками), грибы, а сверху – остаток натертого сыра.

5. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (примерно 15 минут).