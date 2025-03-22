Ароматная паска на Пасху: рецепт для новичков на кухне (видео)
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Эта паска готовится всего за один час
Накануне Пасхи каждая хозяйка мечтает о пышной и ароматной паске, которая станет украшением праздничного стола. Но что делать, если времени мало, а опыта в выпекании недостаточно? Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит легкость и быстроту. Без дрожжей, без лишних усилий, но с непревзойденным вкусом – ваша паска удивит даже самых взыскательных гурманов. А легкая в приготовлении глазурь станет прекрасным дополнением к этому шедевру.
Рецептом поделилась olga_riabenko.
Тесто:
- кисломолочный творог — 360 г;
- яйца — 4 шт;
- сахар — 200 г;
- масло — 200 г (растопленное);
- соль –½ ч. л.;
- мука — 400 г (просеянная);
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- изюм — 250 г;
- цедра 1,5 апельсина.
Глазурь:
- белок – 2 шт;
- сахар — 130 г;
- сок лимона – ½ ч. л.
Приготовление:
- Смешайте творог, яйца, сахар и соль, можно перебить блендером или миксером.
- Влейте растопленное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
- Изюм промойте, просушите и добавьте в тесто вместе с цедрой, хорошо все перемешайте.
- Формы для пасок заполните тестом на ⅔ и выпекайте при температуре 180 градусов один час.
- Для глазури смешайте с сахаром белки, поставьте на водяную баню и перемешивайте до растворения сахара.
- Снимите с бани, влейте сок лимона, взбейте миксером до пиков и можно украшать паску.