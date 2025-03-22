Ароматная паска на Пасху: рецепт для новичков на кухне (видео)

Эта паска готовится всего за один час

Накануне Пасхи каждая хозяйка мечтает о пышной и ароматной паске, которая станет украшением праздничного стола. Но что делать, если времени мало, а опыта в выпекании недостаточно? Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит легкость и быстроту. Без дрожжей, без лишних усилий, но с непревзойденным вкусом – ваша паска удивит даже самых взыскательных гурманов. А легкая в приготовлении глазурь станет прекрасным дополнением к этому шедевру.

Рецептом поделилась olga_riabenko.

Тесто:

кисломолочный творог — 360 г;

яйца — 4 шт;

сахар — 200 г;

масло — 200 г (растопленное);

соль –½ ч. л.;

мука — 400 г (просеянная);

разрыхлитель — 2 ч. л.;

изюм — 250 г;

цедра 1,5 апельсина.

Глазурь:

белок – 2 шт;

сахар — 130 г;

сок лимона – ½ ч. л.

Приготовление: