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Ароматная паска на Пасху: рецепт для новичков на кухне (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Пышная и вкусная паска
Пышная и вкусная паска. Фото Коллаж "Телеграф"

Эта паска готовится всего за один час

Накануне Пасхи каждая хозяйка мечтает о пышной и ароматной паске, которая станет украшением праздничного стола. Но что делать, если времени мало, а опыта в выпекании недостаточно? Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит легкость и быстроту. Без дрожжей, без лишних усилий, но с непревзойденным вкусом – ваша паска удивит даже самых взыскательных гурманов. А легкая в приготовлении глазурь станет прекрасным дополнением к этому шедевру.

Рецептом поделилась olga_riabenko.

Тесто:

  • кисломолочный творог — 360 г;
  • яйца — 4 шт;
  • сахар — 200 г;
  • масло — 200 г (растопленное);
  • соль –½ ч. л.;
  • мука — 400 г (просеянная);
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • изюм — 250 г;
  • цедра 1,5 апельсина.

Глазурь:

  • белок – 2 шт;
  • сахар — 130 г;
  • сок лимона – ½ ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйца, сахар и соль, можно перебить блендером или миксером.
  2. Влейте растопленное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
  3. Изюм промойте, просушите и добавьте в тесто вместе с цедрой, хорошо все перемешайте.
  4. Формы для пасок заполните тестом на ⅔ и выпекайте при температуре 180 градусов один час.
  5. Для глазури смешайте с сахаром белки, поставьте на водяную баню и перемешивайте до растворения сахара.
  6. Снимите с бани, влейте сок лимона, взбейте миксером до пиков и можно украшать паску.
Теги:
#Рецепты #Выпечка #Пасха #Паска