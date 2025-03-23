Інгредієнти для цього пирога знайдуться у кожному холодильнику: рецепт простої страви (відео)

Можна приготувати, коли гості на порозі

З курячого м’яса можна приготувати безліч різноманітних страв: від класичних котлет і відбивних до салатів, супів і запіканок. Вона легко поєднується з овочами, зерновими та різними соусами, роблячи страви смачними та поживними.

Заливний пиріг з куркою та броколі — це чудовий приклад того, як можна втілити ці поєднання в одній страві. Ніжне куряче м’ясо та корисний броколі в тісті створюють повноцінний, збалансований обід або вечерю, де поєднуються білки, вітаміни та корисні мікроелементи. Такий пиріг стане смачним і корисним доповненням до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".

Як приготувати заливний пиріг з куркою та броколі

Інгредієнти:

3 яйця;

0,5 ч. л. солі;

150 г сметани 20%;

150 р. майонезу;

100 г вершкового масла;

180 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

Для начинки:

300 г відвареної броколі;

200 г копченої курячої грудки;

100 г сиру;

кунжут для посипання;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з сіллю до утворення пінки.

2.Додати сметану, майонез, а також м'яке вершкове масло.

3.Просіяти борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності.

4.Вилити половину тіста на дно форми, розподілити начинку та покрити тістом зверху.

5.За бажанням присипати кунжутом і запекти до готовності, близько 35 хвилин при 180°С.