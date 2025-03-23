Інгредієнти для цього пирога знайдуться у кожному холодильнику: рецепт простої страви (відео)
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Можна приготувати, коли гості на порозі
З курячого м’яса можна приготувати безліч різноманітних страв: від класичних котлет і відбивних до салатів, супів і запіканок. Вона легко поєднується з овочами, зерновими та різними соусами, роблячи страви смачними та поживними.
Заливний пиріг з куркою та броколі — це чудовий приклад того, як можна втілити ці поєднання в одній страві. Ніжне куряче м’ясо та корисний броколі в тісті створюють повноцінний, збалансований обід або вечерю, де поєднуються білки, вітаміни та корисні мікроелементи. Такий пиріг стане смачним і корисним доповненням до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria.panasiuk".
Як приготувати заливний пиріг з куркою та броколі
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 0,5 ч. л. солі;
- 150 г сметани 20%;
- 150 р. майонезу;
- 100 г вершкового масла;
- 180 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
Для начинки:
- 300 г відвареної броколі;
- 200 г копченої курячої грудки;
- 100 г сиру;
- кунжут для посипання;
Спосіб приготування:
1.Яйця збити з сіллю до утворення пінки.
2.Додати сметану, майонез, а також м'яке вершкове масло.
3.Просіяти борошно з розпушувачем і перемішати до однорідності.
4.Вилити половину тіста на дно форми, розподілити начинку та покрити тістом зверху.
5.За бажанням присипати кунжутом і запекти до готовності, близько 35 хвилин при 180°С.