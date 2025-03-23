Ингредиенты для этого пирога найдутся в каждом холодильнике: рецепт простого блюда (видео)
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Можно приготовить, когда гости на пороге
Из куриного мяса можно приготовить множество разнообразных блюд: от классических котлет и отбивных до салатов, супов и запеканок. Она легко сочетается с овощами, зерновыми и разными соусами, делая блюда вкусными и питательными.
Заливной пирог с курицей и брокколи – это отличный пример того, как можно воплотить эти сочетания в одном блюде. Нежное куриное мясо и полезное брокколи в тесте создают полноценный, сбалансированный обед или ужин, где сочетаются белки, витамины и полезные микроэлементы. Такой пирог станет вкусным и полезным дополнением к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria.panasiuk".
Как приготовить заливной пирог с курицей и брокколи
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 0,5 ч. л. соли;
- 150 г сметаны 20%;
- 150 г. майонеза;
- 100 г сливочного масла;
- 180 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
Для начинки:
- 300 г отварной брокколи;
- 200 г копченой куриной грудки;
- 100 г сыра;
- кунжут для посыпки;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с солью до образования пенки.
2.Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.
3.Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
4.Вылить половину теста на дно формы, распределить начинку и покрыть сверху тестом.
5.По желанию присыпать кунжутом и запечь до готовности, около 35 минут при 180°С.