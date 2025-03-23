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Ингредиенты для этого пирога найдутся в каждом холодильнике: рецепт простого блюда (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простая, румяная, сытная выпечка
Простая, румяная, сытная выпечка. Фото instagram.com

Можно приготовить, когда гости на пороге

Из куриного мяса можно приготовить множество разнообразных блюд: от классических котлет и отбивных до салатов, супов и запеканок. Она легко сочетается с овощами, зерновыми и разными соусами, делая блюда вкусными и питательными.

Заливной пирог с курицей и брокколи – это отличный пример того, как можно воплотить эти сочетания в одном блюде. Нежное куриное мясо и полезное брокколи в тесте создают полноценный, сбалансированный обед или ужин, где сочетаются белки, витамины и полезные микроэлементы. Такой пирог станет вкусным и полезным дополнением к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria.panasiuk".

Как приготовить заливной пирог с курицей и брокколи

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 150 г сметаны 20%;
  • 150 г. майонеза;
  • 100 г сливочного масла;
  • 180 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;

Для начинки:

  • 300 г отварной брокколи;
  • 200 г копченой куриной грудки;
  • 100 г сыра;
  • кунжут для посыпки;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с солью до образования пенки.

2.Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.

3.Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.

4.Вылить половину теста на дно формы, распределить начинку и покрыть сверху тестом.

5.По желанию присыпать кунжутом и запечь до готовности, около 35 минут при 180°С.

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#Курица #Готовим дома #Броколі