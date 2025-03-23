Ингредиенты для этого пирога найдутся в каждом холодильнике: рецепт простого блюда (видео)

Можно приготовить, когда гости на пороге

Из куриного мяса можно приготовить множество разнообразных блюд: от классических котлет и отбивных до салатов, супов и запеканок. Она легко сочетается с овощами, зерновыми и разными соусами, делая блюда вкусными и питательными.

Заливной пирог с курицей и брокколи – это отличный пример того, как можно воплотить эти сочетания в одном блюде. Нежное куриное мясо и полезное брокколи в тесте создают полноценный, сбалансированный обед или ужин, где сочетаются белки, витамины и полезные микроэлементы. Такой пирог станет вкусным и полезным дополнением к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria.panasiuk".

Как приготовить заливной пирог с курицей и брокколи

Ингредиенты:

3 яйца;

0,5 ч. л. соли;

150 г сметаны 20%;

150 г. майонеза;

100 г сливочного масла;

180 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

Для начинки:

300 г отварной брокколи;

200 г копченой куриной грудки;

100 г сыра;

кунжут для посыпки;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с солью до образования пенки.

2.Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.

3.Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.

4.Вылить половину теста на дно формы, распределить начинку и покрыть сверху тестом.

5.По желанию присыпать кунжутом и запечь до готовности, около 35 минут при 180°С.