"Вивернута" скумбрія завжди робить фурор на святковому столі: простий рецепт (відео)
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Чудовий рецепт рибної закуски
Скумбрія — це дуже універсальна риба. Ми розповідали, як смачно її замаринувати. Тепер поділимось рецептом її приготування в духовці.
Кулінарна блогерка під ніком vita_vorotniuk розповіла у своєму відео, як приготувати її "вивернутою". Рибка в такому вигляді завжди робить фурор на святковому столі, а готується дуже просто.
Інгредієнти:
- Скумбрія (свіжа або заморожена) – 2 шт.
- Соєвий соус – 100 мл
- Мед – 1 ст. л.
- Паприка мелена – 1 ч. л.
- Лимонний сік – 20 мл
- Олія – 20 мл
Спосіб приготування:
- Якщо скумбрія заморожена, залишаємо її в холодильнику, щоб розморозилась. Почистіть рибу: обріжте плавці, видаліть нутрощі, виріжте хребет та видаліть дрібні кісточки.
- Промийте та обсушіть рибку. Зробіть надріз уздовж живота, так, щоб вона відкрилася, як книжка.
- Для маринаду з’єднайте мед, соєвий соус, паприку, лимонний сік та олію. Покладіть рибу в маринад і залиште її мінімум на 25-35 хвилин. За цей час слід кілька разів перевернути рибу в маринаді.
- Дістаньте рибу з маринаду та викладіть шкіркою вгору на деко з пергаментом. Зробіть надрізи шириною 8-10 мм. Переверніть надрізані шматочки.
- Запікайте в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин. Впродовж цього часу кілька разів змастіть рибу залишками маринаду.
Подавати таку рибу можна як гарячою, так і холодною. Це дуже смачно, а готується просто. Також ми ділились рецептом апетитного плову.