"Вивернута" скумбрія завжди робить фурор на святковому столі: простий рецепт (відео)

Чудовий рецепт рибної закуски

Скумбрія — це дуже універсальна риба. Ми розповідали, як смачно її замаринувати. Тепер поділимось рецептом її приготування в духовці.

Кулінарна блогерка під ніком vita_vorotniuk розповіла у своєму відео, як приготувати її "вивернутою". Рибка в такому вигляді завжди робить фурор на святковому столі, а готується дуже просто.

Інгредієнти:

Скумбрія (свіжа або заморожена) – 2 шт.

Соєвий соус – 100 мл

Мед – 1 ст. л.

Паприка мелена – 1 ч. л.

Лимонний сік – 20 мл

Олія – 20 мл

Спосіб приготування:

Якщо скумбрія заморожена, залишаємо її в холодильнику, щоб розморозилась. Почистіть рибу: обріжте плавці, видаліть нутрощі, виріжте хребет та видаліть дрібні кісточки. Промийте та обсушіть рибку. Зробіть надріз уздовж живота, так, щоб вона відкрилася, як книжка. Для маринаду з’єднайте мед, соєвий соус, паприку, лимонний сік та олію. Покладіть рибу в маринад і залиште її мінімум на 25-35 хвилин. За цей час слід кілька разів перевернути рибу в маринаді. Дістаньте рибу з маринаду та викладіть шкіркою вгору на деко з пергаментом. Зробіть надрізи шириною 8-10 мм. Переверніть надрізані шматочки. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин. Впродовж цього часу кілька разів змастіть рибу залишками маринаду.

Подавати таку рибу можна як гарячою, так і холодною. Це дуже смачно, а готується просто. Також ми ділились рецептом апетитного плову.