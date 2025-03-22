Неймовірні хрусткі рогалики з найпростіших продуктів: як їх приготувати (відео)

Чудовий варіант смачненького до кави чи чаю

Вдома можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як зробити халву з кунжуту. Тепер поділимось рецептом апетитних розсипчастих рогаликів.

Вони виходять хрусткими і готуються з найпростіших продуктів. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Рецептом поділилась кулінарна блогерка viktoriia_chui.

Інгредієнти:

1 яйце

70 г цукру

150 мл кефіру

70 г розтопленого масла

350 г борошна

1 ч. л. розпушувача

шоколадна паста для начинки

Спосіб приготування:

В миску вибиваємо яйце. Додаємо цукор, кефір та розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішуємо. Всипаємо до маси просіяне борошно та розпушувач. Замішуємо мʼяке тісто та ділимо його на 4 частини. Кожну частину розкочуємо в круг. Кожен із них нарізаємо на 8 трикутничків. Викладаємо начинку та загортаємо в рогалики. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку, готуємо приблизно 15 хвилин.

Готові рогалики обвалюємо у цукровій пудрі. Це фантастично смачно. Також ми ділились рецептом соковитого лінивого штруделя.