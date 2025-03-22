Рус

Неймовірні хрусткі рогалики з найпростіших продуктів: як їх приготувати (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачні, розсипчасті рогалики
Смачні, розсипчасті рогалики. Фото Бабусині рецепти

Чудовий варіант смачненького до кави чи чаю

Вдома можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як зробити халву з кунжуту. Тепер поділимось рецептом апетитних розсипчастих рогаликів.

Вони виходять хрусткими і готуються з найпростіших продуктів. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Рецептом поділилась кулінарна блогерка viktoriia_chui.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 70 г цукру
  • 150 мл кефіру
  • 70 г розтопленого масла
  • 350 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • шоколадна паста для начинки

Спосіб приготування:

  1. В миску вибиваємо яйце. Додаємо цукор, кефір та розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішуємо.
  2. Всипаємо до маси просіяне борошно та розпушувач. Замішуємо мʼяке тісто та ділимо його на 4 частини.
  3. Кожну частину розкочуємо в круг. Кожен із них нарізаємо на 8 трикутничків. Викладаємо начинку та загортаємо в рогалики.
  4. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку, готуємо приблизно 15 хвилин.

Готові рогалики обвалюємо у цукровій пудрі. Це фантастично смачно. Також ми ділились рецептом соковитого лінивого штруделя.

Теги:
#Рецепт #Солодощі #Випічка #Рогалики