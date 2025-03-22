Неймовірні хрусткі рогалики з найпростіших продуктів: як їх приготувати (відео)
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Чудовий варіант смачненького до кави чи чаю
Вдома можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як зробити халву з кунжуту. Тепер поділимось рецептом апетитних розсипчастих рогаликів.
Вони виходять хрусткими і готуються з найпростіших продуктів. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Рецептом поділилась кулінарна блогерка viktoriia_chui.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 70 г цукру
- 150 мл кефіру
- 70 г розтопленого масла
- 350 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- шоколадна паста для начинки
Спосіб приготування:
- В миску вибиваємо яйце. Додаємо цукор, кефір та розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішуємо.
- Всипаємо до маси просіяне борошно та розпушувач. Замішуємо мʼяке тісто та ділимо його на 4 частини.
- Кожну частину розкочуємо в круг. Кожен із них нарізаємо на 8 трикутничків. Викладаємо начинку та загортаємо в рогалики.
- Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку, готуємо приблизно 15 хвилин.
Готові рогалики обвалюємо у цукровій пудрі. Це фантастично смачно. Також ми ділились рецептом соковитого лінивого штруделя.