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Очень ленивая пицца: смаковать можно уже через 10 минут (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
24 канал

Чтобы полакомиться пиццей, не обязательно возиться с тестом

Ленивые блюда могут сэкономить вам много времени. Особенно когда речь идет о тесте. Мы делились рецептом пельменей, для которых ничего не нужно замешивать. Теперь поделимся рецептом пиццы на тортилье.

С этим способом приготовления наслаждаться пиццей можно уже через 10 минут. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина. Тортилью, кстати, можно заменить круглым лавашем – на результат это не повлияет.

Ингредиенты:

  • Тортилья – 2 шт;
  • Твердый сыр – 70 г;
  • Любимый соус;
  • Ветчина;
  • Консервированная кукуруза;
  • Помидор.

Способ приготовления:

  1. Сразу включаем духовку на 200 градусов, чтобы разогревалась. Ветчину и помидор нарезаем слайсами.
  2. Сыр натираем. Из кукурузы сливаем воду. Вот и вся подготовка, после этого можно сразу начинать формировать пиццу.
  3. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тортилью или круглый лаваш. Распределяем по поверхности половину сыра и накрываем второй тортильей.
  4. Это и будет основой для нашей пиццы. Смазываем сверху соусом, выкладываем начинку. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился, а начинка припеклась.

Начинку, кстати, можно брать любую, которая вам нравится. Это отличный завтрак или перекус. Также мы делились рецептом сытных гнездышек из куриного фарша.

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#Рецепт #Сыр #Пицца #Лаваш