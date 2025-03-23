Очень ленивая пицца: смаковать можно уже через 10 минут (видео)

Чтобы полакомиться пиццей, не обязательно возиться с тестом

Ленивые блюда могут сэкономить вам много времени. Особенно когда речь идет о тесте. Мы делились рецептом пельменей, для которых ничего не нужно замешивать. Теперь поделимся рецептом пиццы на тортилье.

С этим способом приготовления наслаждаться пиццей можно уже через 10 минут. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина. Тортилью, кстати, можно заменить круглым лавашем – на результат это не повлияет.

Ингредиенты:

Тортилья – 2 шт;

Твердый сыр – 70 г;

Любимый соус;

Ветчина;

Консервированная кукуруза;

Помидор.

Способ приготовления:

Сразу включаем духовку на 200 градусов, чтобы разогревалась. Ветчину и помидор нарезаем слайсами. Сыр натираем. Из кукурузы сливаем воду. Вот и вся подготовка, после этого можно сразу начинать формировать пиццу. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тортилью или круглый лаваш. Распределяем по поверхности половину сыра и накрываем второй тортильей. Это и будет основой для нашей пиццы. Смазываем сверху соусом, выкладываем начинку. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился, а начинка припеклась.

Начинку, кстати, можно брать любую, которая вам нравится. Это отличный завтрак или перекус. Также мы делились рецептом сытных гнездышек из куриного фарша.