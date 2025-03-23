Очень ленивая пицца: смаковать можно уже через 10 минут (видео)
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Чтобы полакомиться пиццей, не обязательно возиться с тестом
Ленивые блюда могут сэкономить вам много времени. Особенно когда речь идет о тесте. Мы делились рецептом пельменей, для которых ничего не нужно замешивать. Теперь поделимся рецептом пиццы на тортилье.
С этим способом приготовления наслаждаться пиццей можно уже через 10 минут. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина. Тортилью, кстати, можно заменить круглым лавашем – на результат это не повлияет.
Ингредиенты:
- Тортилья – 2 шт;
- Твердый сыр – 70 г;
- Любимый соус;
- Ветчина;
- Консервированная кукуруза;
- Помидор.
Способ приготовления:
- Сразу включаем духовку на 200 градусов, чтобы разогревалась. Ветчину и помидор нарезаем слайсами.
- Сыр натираем. Из кукурузы сливаем воду. Вот и вся подготовка, после этого можно сразу начинать формировать пиццу.
- На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тортилью или круглый лаваш. Распределяем по поверхности половину сыра и накрываем второй тортильей.
- Это и будет основой для нашей пиццы. Смазываем сверху соусом, выкладываем начинку. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился, а начинка припеклась.
Начинку, кстати, можно брать любую, которая вам нравится. Это отличный завтрак или перекус. Также мы делились рецептом сытных гнездышек из куриного фарша.