Рус

Цей інгредієнт зробить деруни гумовими - у жодному разі не додавайте його до тіста: якого продукту варто уникати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Борошно лише псує смак дерунів
Борошно лише псує смак дерунів. Фото instagram.com

Цей інгредієнт не варто додавати до страви

Деруни — страва, яку обожнюють у багатьох родинах. Вони прості у приготуванні, ситні, ароматні та завжди викликають апетит. На перший погляд, здається, що склад дерунів елементарний, але саме від дрібних нюансів залежить їхній смак і текстура. Є один інгредієнт, який часто додають дарма — і через нього деруни втрачають свою ніжність.

Класичний варіант передбачає мінімум складників: терту картоплю та цибулю. Сік, який виділяється під час натирання, обов’язково потрібно злити, інакше маса стане занадто водянистою. Далі додають яйце, трохи солі та перцю — і цього достатньо, аби підкреслити смак картоплі, не перебиваючи його.

Часто постає питання: чи варто додавати борошно? Професійні кухарі радять уникати цього. Борошно робить деруни сухими, з "гумовою" скоринкою та непропеченою серединою. Якщо ж ви готуєте велику партію і хочете, щоб вони довше зберігали форму, тоді можна додати кілька ложок борошна, але не більше.

Альтернативою стане ложка сметани: вона допоможе масі залишатися світлою і зробить смак ніжнішим. Якщо ж тісто виходить надто рідким, краще видалити зайву рідину, ніж рятувати його борошном чи крохмалем. Саме так деруни виходять золотистими зовні й м’якими всередині. Рецептом ідеальних дерунів, які вийдуть в усіх поділилися з нами на Instagram-сторінці "kseniya_denysko".

Як приготувати деруни без борошна

Інгредієнти (на 2–3 порції):

• картопля – 5–6 середніх штук;

• цибуля – 1 маленька або половина великої;

• яйце – 2 шт;

• сметана – 2 ст. л;

• сіль – ½ ч. л. або за смаком;

• чорний перець – за бажанням;

• олія – для смаження;

Спосіб приготування:

  1. Почистити та подрібнити картоплю і цибулю у блендері або натерти на тертці.
  2. Додати яйця, сметану, сіль і перець, добре перемішати масу.
  3. Розігріти сковороду з олією на середньому вогні.
  4. Викладати картопляну масу ложкою, формуючи плоскі оладки.
  5. Смажити до золотистої скоринки з одного боку, потім обережно перевернути.
  6. Досмажити з другої сторони та викласти деруни на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Теги:
#Борошно #Деруни #Лайфхаки