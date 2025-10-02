Цей інгредієнт зробить деруни гумовими - у жодному разі не додавайте його до тіста: якого продукту варто уникати (відео)

Цей інгредієнт не варто додавати до страви

Деруни — страва, яку обожнюють у багатьох родинах. Вони прості у приготуванні, ситні, ароматні та завжди викликають апетит. На перший погляд, здається, що склад дерунів елементарний, але саме від дрібних нюансів залежить їхній смак і текстура. Є один інгредієнт, який часто додають дарма — і через нього деруни втрачають свою ніжність.

Класичний варіант передбачає мінімум складників: терту картоплю та цибулю. Сік, який виділяється під час натирання, обов’язково потрібно злити, інакше маса стане занадто водянистою. Далі додають яйце, трохи солі та перцю — і цього достатньо, аби підкреслити смак картоплі, не перебиваючи його.

Часто постає питання: чи варто додавати борошно? Професійні кухарі радять уникати цього. Борошно робить деруни сухими, з "гумовою" скоринкою та непропеченою серединою. Якщо ж ви готуєте велику партію і хочете, щоб вони довше зберігали форму, тоді можна додати кілька ложок борошна, але не більше.

Альтернативою стане ложка сметани: вона допоможе масі залишатися світлою і зробить смак ніжнішим. Якщо ж тісто виходить надто рідким, краще видалити зайву рідину, ніж рятувати його борошном чи крохмалем. Саме так деруни виходять золотистими зовні й м’якими всередині. Рецептом ідеальних дерунів, які вийдуть в усіх поділилися з нами на Instagram-сторінці "kseniya_denysko".

Як приготувати деруни без борошна

Інгредієнти (на 2–3 порції):

• картопля – 5–6 середніх штук;

• цибуля – 1 маленька або половина великої;

• яйце – 2 шт;

• сметана – 2 ст. л;

• сіль – ½ ч. л. або за смаком;

• чорний перець – за бажанням;

• олія – для смаження;

Спосіб приготування: