На магазинну рибу і не глянете: у чому смачно замаринувати скумбрію (відео)

Ніжна та дуже смачна

Скумбрія — одна з найпопулярніших риб у нашому раціоні. Вона вирізняється ніжним м’ясом, насиченим смаком і корисними властивостями. Цю рибу часто запікають у духовці, тушкують з овочами, смажать на грилі або готують на пару.

Проте маринована скумбрія — окрема гастрономічна насолода. Завдяки спеціям, прянощам і правильному маринаду вона набуває особливої пікантності та смаку, що чудово поєднується з будь-яким гарніром або подається як самостійна закуска. У цьому рецепті ми розповімо, як легко приготувати мариновану скумбрію в домашніх умовах. А опублікували його на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як смачно замаринувати скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт.;

цибуля синя – 1 шт.;

цибуля звичайна – 1 шт.;

Інгредієнти для маринаду:

олія – 120 мл;

оцет – 50 мл;

цукор – 1 ст. л. (без гірки);

сіль – 1 ст. л. (без гірки);

коріандр – 0,5 ч. л.;

перець – 0,5 ч. л.;

лаврове листя – 1 шт.;

томатна паста – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію почистити від нутрощів.

2.Відрізати голову, нарізати на шматочки.

3.Для маринаду поєднати олію, оцет, сіль, цукор, пасту, лаврове листя, коріандр та перець.

4.Поставити на вогонь та довести до кипіння, дати охолонути.

5.В банку викласти по черзі рибу, цибулю, нарізану півкільцями, і так далі, поки не скінчиться.

6.Залити охолодженим маринадом та накрити.

7.Поставити в холодильник на добу.