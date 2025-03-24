На магазинную рыбу и не посмотрите: в чем вкусно замариновать скумбрию (видео)

Нежная и вкусная

Скумбрия – одна из самых популярных рыб в нашем рационе. Она отличается нежным мясом, насыщенным вкусом и полезными свойствами. Эту рыбу часто запекают в духовке, тушат с овощами, жарят на гриле или готовят на пару.

Однако маринованная скумбрия – отдельное гастрономическое наслаждение. Благодаря специям, пряностям и правильному маринаду она приобретает особую пикантность и вкус, что прекрасно сочетается с любым гарниром или подается как самостоятельная закуска. В этом рецепте мы расскажем, как легко приготовить маринованную скумбрию в домашних условиях. А опубликовали его на Instagram-странице "valeria_pytel_".

Как вкусно замариновать скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.;

лук синий – 1 шт.;

лук обыкновенный – 1 шт.;

Ингредиенты для маринада:

масло – 120 мл;

уксус – 50 мл;

сахар – 1 ст. л. (без горки);

соль – 1 ст. л. (без горки);

кориандр – 0,5 ч. л.;

перец – 0,5 ч. л.;

лавровые листья – 1 шт.;

томатная паста – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Скумбрию почистить от внутренностей.

2.Отрезать голову, нарезать на кусочки.

3.Для маринада соединить масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец.

4.Поставить на огонь и довести до кипения, дать остыть.

5.В банке выложить поочередно рыбу, лук, нарезанный полукольцами, и так далее, пока не кончится.

6.Залить охлажденным маринадом и накрыть.

7.Поставить в холодильник в сутки.