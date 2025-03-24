На магазинную рыбу и не посмотрите: в чем вкусно замариновать скумбрию (видео)
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Нежная и вкусная
Скумбрия – одна из самых популярных рыб в нашем рационе. Она отличается нежным мясом, насыщенным вкусом и полезными свойствами. Эту рыбу часто запекают в духовке, тушат с овощами, жарят на гриле или готовят на пару.
Однако маринованная скумбрия – отдельное гастрономическое наслаждение. Благодаря специям, пряностям и правильному маринаду она приобретает особую пикантность и вкус, что прекрасно сочетается с любым гарниром или подается как самостоятельная закуска. В этом рецепте мы расскажем, как легко приготовить маринованную скумбрию в домашних условиях. А опубликовали его на Instagram-странице "valeria_pytel_".
Как вкусно замариновать скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.;
- лук синий – 1 шт.;
- лук обыкновенный – 1 шт.;
Ингредиенты для маринада:
- масло – 120 мл;
- уксус – 50 мл;
- сахар – 1 ст. л. (без горки);
- соль – 1 ст. л. (без горки);
- кориандр – 0,5 ч. л.;
- перец – 0,5 ч. л.;
- лавровые листья – 1 шт.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Скумбрию почистить от внутренностей.
2.Отрезать голову, нарезать на кусочки.
3.Для маринада соединить масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец.
4.Поставить на огонь и довести до кипения, дать остыть.
5.В банке выложить поочередно рыбу, лук, нарезанный полукольцами, и так далее, пока не кончится.
6.Залить охлажденным маринадом и накрыть.
7.Поставить в холодильник в сутки.