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На сніданок або перекус: такі гарячі бутерброди виходять ситними та збалансованими (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Прості та смачні, для всієї сім'ї на кожен день
Прості та смачні, для всієї сім'ї на кожен день. Фото instagram.com

Один раз спробуєте і готуватимете закуску постійно

Закуски бувають найрізноманітніші — від легких салатів і нарізок до складніших страв, що потребують більше часу. Але якщо хочеться швидко приготувати щось смачне, ситне й водночас апетитне, гарячі бутерброди — чудове рішення.

Вони ідеально пасують для сніданку, перекусу чи несподіваного приходу гостей. Рум’яна скоринка, розтоплений сир і улюблені начинки — проста комбінація, яка завжди вдається. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".

Як приготувати гарячі бутерброди

Інгредієнти:

  • 200-300 г ковбаси;
  • половина помідора;
  • половина цибулини;
  • 1 ст. л. кетчупу;
  • 1 ст. л. майонезу;
  • 1-2 яйця;
  • 100 г сиру;
  • 1 багет;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Нарізати кубиками ковбасу.

2.Овочі також нарізати кубиками, додати майонез, кетчуп, тертий сир.

3.Багет порізати, зверху викласти начинку і запікати 5-7 хвилин в духовці.

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#Закуска #Бутерброди #Готуємо вдома