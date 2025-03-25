На сніданок або перекус: такі гарячі бутерброди виходять ситними та збалансованими (відео)

Один раз спробуєте і готуватимете закуску постійно

Закуски бувають найрізноманітніші — від легких салатів і нарізок до складніших страв, що потребують більше часу. Але якщо хочеться швидко приготувати щось смачне, ситне й водночас апетитне, гарячі бутерброди — чудове рішення.

Вони ідеально пасують для сніданку, перекусу чи несподіваного приходу гостей. Рум’яна скоринка, розтоплений сир і улюблені начинки — проста комбінація, яка завжди вдається. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".

Як приготувати гарячі бутерброди

Інгредієнти:

200-300 г ковбаси;

половина помідора;

половина цибулини;

1 ст. л. кетчупу;

1 ст. л. майонезу;

1-2 яйця;

100 г сиру;

1 багет;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Нарізати кубиками ковбасу.

2.Овочі також нарізати кубиками, додати майонез, кетчуп, тертий сир.

3.Багет порізати, зверху викласти начинку і запікати 5-7 хвилин в духовці.