На сніданок або перекус: такі гарячі бутерброди виходять ситними та збалансованими (відео)
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Один раз спробуєте і готуватимете закуску постійно
Закуски бувають найрізноманітніші — від легких салатів і нарізок до складніших страв, що потребують більше часу. Але якщо хочеться швидко приготувати щось смачне, ситне й водночас апетитне, гарячі бутерброди — чудове рішення.
Вони ідеально пасують для сніданку, перекусу чи несподіваного приходу гостей. Рум’яна скоринка, розтоплений сир і улюблені начинки — проста комбінація, яка завжди вдається. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".
Як приготувати гарячі бутерброди
Інгредієнти:
- 200-300 г ковбаси;
- половина помідора;
- половина цибулини;
- 1 ст. л. кетчупу;
- 1 ст. л. майонезу;
- 1-2 яйця;
- 100 г сиру;
- 1 багет;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Нарізати кубиками ковбасу.
2.Овочі також нарізати кубиками, додати майонез, кетчуп, тертий сир.
3.Багет порізати, зверху викласти начинку і запікати 5-7 хвилин в духовці.