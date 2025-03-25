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На завтрак или перекус: такие горячие бутерброды получаются сытными и сбалансированными (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Простые и вкусные для всей семьи на каждый день
Простые и вкусные для всей семьи на каждый день. Фото instagram.com

Один раз попробуете и будете готовить закуску постоянно

Закуски бывают самые разные – от легких салатов и нарезок до сложных блюд, требующих больше времени. Но если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, сытное и в то же время аппетитное, горячие бутерброды – прекрасное решение.

Они идеально подходят для завтрака, перекуса или неожиданного прихода гостей. Румяная корочка, растопленный сыр и любимые начинки – простая комбинация, которая всегда удается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

  • 200-300 г колбасы;
  • половина помидора;
  • половина луковицы;
  • 1 ст. л. кетчупа;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • 1-2 яйца;
  • 100 г творога;
  • 1 багет;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1.Нарезать кубиками колбасу.

2.Овощи также порезать кубиками, добавить майонез, кетчуп, тертый сыр.

3.Багет порезать, сверху выложить начинку и запекать 5-7 минут в духовке.

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#Закуска #Бутерброды #Готовим дома