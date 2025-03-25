На завтрак или перекус: такие горячие бутерброды получаются сытными и сбалансированными (видео)

Один раз попробуете и будете готовить закуску постоянно

Закуски бывают самые разные – от легких салатов и нарезок до сложных блюд, требующих больше времени. Но если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, сытное и в то же время аппетитное, горячие бутерброды – прекрасное решение.

Они идеально подходят для завтрака, перекуса или неожиданного прихода гостей. Румяная корочка, растопленный сыр и любимые начинки – простая комбинация, которая всегда удается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

200-300 г колбасы;

половина помидора;

половина луковицы;

1 ст. л. кетчупа;

1 ст. л. майонеза;

1-2 яйца;

100 г творога;

1 багет;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Нарезать кубиками колбасу.

2.Овощи также порезать кубиками, добавить майонез, кетчуп, тертый сыр.

3.Багет порезать, сверху выложить начинку и запекать 5-7 минут в духовке.