На завтрак или перекус: такие горячие бутерброды получаются сытными и сбалансированными (видео)
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Один раз попробуете и будете готовить закуску постоянно
Закуски бывают самые разные – от легких салатов и нарезок до сложных блюд, требующих больше времени. Но если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, сытное и в то же время аппетитное, горячие бутерброды – прекрасное решение.
Они идеально подходят для завтрака, перекуса или неожиданного прихода гостей. Румяная корочка, растопленный сыр и любимые начинки – простая комбинация, которая всегда удается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".
Как приготовить горячие бутерброды
Ингредиенты:
- 200-300 г колбасы;
- половина помидора;
- половина луковицы;
- 1 ст. л. кетчупа;
- 1 ст. л. майонеза;
- 1-2 яйца;
- 100 г творога;
- 1 багет;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Нарезать кубиками колбасу.
2.Овощи также порезать кубиками, добавить майонез, кетчуп, тертый сыр.
3.Багет порезать, сверху выложить начинку и запекать 5-7 минут в духовке.