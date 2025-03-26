Виходить еластичною та чудово застигає: рецепт ідеальної глазурі для пасок (відео)

Готується легко та просто

Паска – головний символ Великодня, а її довершений вигляд неможливо уявити без ніжної, гладенької глазурі. Якщо ви хочете, щоб глазур не обсипалася, не липла до рук і залишалася ідеальною навіть через кілька днів, спробуйте варіант на желатині.

Вона створює рівне, еластичне покриття, яке добре тримає форму та додає вашій пасці святковий вигляд. Завдяки такій глазурі ваш великодній хліб не лише буде смачним, а й виглядатиме бездоганно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria.matrokhina".

Як приготувати глазур на желатині

Інгредієнти:

цукрова пудра – 100 г;

вода – 50 мл;

лимонна кислота – дрібка;

желатин – 5 г;

Спосіб приготування:

1.Желатин 25 мл води, перемішати і залишити набухнути.

2.В сотейник всипати цукрову пудру, влити 25 мл води та туди ж дрібку лимонної кислоти.

3.Поставити на плиту та довести до кипіння, постійно помішуючи.

4.Коли закипить, варити ще 20-30 секунд, всі крупинки мають повністю розчинитись.

5.Зняти з вогню, дати бульбашкам осісти та додати набухлий желатин, швидко перемішати.

6.Збити рідину міксером на високій швидкості до міцних піків, щоб глазур була більш стабільною.

7.Викласти глазур на охолоджені паски та відразу прикрасити, бо глазур схоплюється достатньо швидко.