Выходит эластичной и прекрасно застывает: рецепт идеальной глазури для ремней (видео)
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Готовится легко и просто
Паска – главный символ Пасхи, а ее совершенный вид невозможно представить без нежной, гладкой глазури. Если вы хотите, чтобы глазурь не осыпалась, не липла к рукам и оставалась идеальной даже через несколько дней, попробуйте вариант на желатине.
Она создает ровное, эластичное покрытие, которое хорошо держит форму и придает вашей паске праздничный вид. Благодаря такой глазури ваш пасхальный хлеб будет не только вкусным, но и будет выглядеть безупречно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".
Как приготовить глазурь на желатине
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 100 г;
- вода – 50 мл;
- лимонная кислота – щепотка;
- желатин – 5 г;
Способ приготовления:
1.Желатин залить 25 мл воды, перемешать и оставить набухнуть.
2.В сотейник всыпать сахарную пудру, влить 25 мл воды и туда же щепотку лимонной кислоты.
3.Поставить на плиту и довести до кипения, постоянно помешивая.
4. Когда закипит, варить еще 20-30 секунд, все крупинки должны полностью раствориться.
5.Снять с огня, дать пузырям осесть и добавить набухший желатин, быстро перемешать.
6.Сбить жидкость миксером на высокой скорости до крепких пиков, чтобы глазурь была более стабильной.
7.Выложить глазурь на охлажденные паски и сразу украсить, потому что глазурь схватывается достаточно быстро.