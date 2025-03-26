Выходит эластичной и прекрасно застывает: рецепт идеальной глазури для ремней (видео)

Готовится легко и просто

Паска – главный символ Пасхи, а ее совершенный вид невозможно представить без нежной, гладкой глазури. Если вы хотите, чтобы глазурь не осыпалась, не липла к рукам и оставалась идеальной даже через несколько дней, попробуйте вариант на желатине.

Она создает ровное, эластичное покрытие, которое хорошо держит форму и придает вашей паске праздничный вид. Благодаря такой глазури ваш пасхальный хлеб будет не только вкусным, но и будет выглядеть безупречно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".

Как приготовить глазурь на желатине

Ингредиенты:

сахарная пудра – 100 г;

вода – 50 мл;

лимонная кислота – щепотка;

желатин – 5 г;

Способ приготовления:

1.Желатин залить 25 мл воды, перемешать и оставить набухнуть.

2.В сотейник всыпать сахарную пудру, влить 25 мл воды и туда же щепотку лимонной кислоты.

3.Поставить на плиту и довести до кипения, постоянно помешивая.

4. Когда закипит, варить еще 20-30 секунд, все крупинки должны полностью раствориться.

5.Снять с огня, дать пузырям осесть и добавить набухший желатин, быстро перемешать.

6.Сбить жидкость миксером на высокой скорости до крепких пиков, чтобы глазурь была более стабильной.

7.Выложить глазурь на охлажденные паски и сразу украсить, потому что глазурь схватывается достаточно быстро.