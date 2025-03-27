Виходить пухкою, ароматною, з ванільним смаком: рецепт класичної паски на молоці (відео)

Випічка виходить м'якою і пористою

Паска – це не лише традиційна великодня випічка, а й справжній символ свята. І хоча є безліч варіантів приготування паски, пухка паска на молоці завжди залишається на піку популярності. Її м'яка та повітряна текстура робить кожен шматочок неймовірно смачним.

А якщо додати до неї глазур, наприклад, на основі желатину, паска набуде не лише чудового вигляду, а й довго збережеться у своїй найкращій формі. Таке поєднання створює не тільки вишукану смакову гармонію, але й перетворює випічку на справжній святковий шедевр. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna.simiachko".

Як приготувати паску на молоці

Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

дріжджі свіжі – 35 г;

цукор – 120 г;

ванільний цукор – 2 пакетики;

яйця – 2 шт.;

жовтки – 4 шт.;

дрібка солі;

борошно – 950 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

цукати апельсинові – 200 г;

родзинки – 200 г;

вершкове масло – 110 г;

Спосіб приготування:

1.Спочатку розчинити дріжджі в теплому молоці, додати цукор і дрібку солі.

2.Розбити два яйця, додати ванільний цукор і обов’язково просіяти борошно.

3.Замішати тісто, поки борошно повністю не вмішається.

4.Далі додати жовтки та апельсинову цедру.

5.Ще раз вимішати.

6.Після цього додати м’яке вершкове масло і продовжити вимішувати, поки тісто не стане еластичним і перестане липнути до рук.

7.Залишити тісто відпочити 5 хвилин і знову продовжити вимішувати, щоб почав діяти глютен. На це може піти 10-15 хвилин.

8.Залишити тісто в теплому місці на 1 годину 20 хвилин під рушничком, щоб воно добре піднялося.

9.Після цього сформувати пасочки: викласти тісто на поверхню, вирівняти його, а потім скласти та скрутити кульку.

10.Наповнити форми на 1/3 частину. Залишити тісто в формах підходити ще, поки воно не дійде до верху форми на 1-2 см. Змастити жовтком.

11.Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці 40-50 хвилин.

12.За 5 хвилин до випікання приготувати цукровий сироп: розчинити цукор в кип’ятку в співвідношенні 1:1. Коли пасочки будуть готові, змастити їхню поверхню гарячим сиропом для додаткового глянцю та аромату.