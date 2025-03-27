Виходить пухкою, ароматною, з ванільним смаком: рецепт класичної паски на молоці (відео)
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Випічка виходить м'якою і пористою
Паска – це не лише традиційна великодня випічка, а й справжній символ свята. І хоча є безліч варіантів приготування паски, пухка паска на молоці завжди залишається на піку популярності. Її м'яка та повітряна текстура робить кожен шматочок неймовірно смачним.
А якщо додати до неї глазур, наприклад, на основі желатину, паска набуде не лише чудового вигляду, а й довго збережеться у своїй найкращій формі. Таке поєднання створює не тільки вишукану смакову гармонію, але й перетворює випічку на справжній святковий шедевр. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna.simiachko".
Як приготувати паску на молоці
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл;
- дріжджі свіжі – 35 г;
- цукор – 120 г;
- ванільний цукор – 2 пакетики;
- яйця – 2 шт.;
- жовтки – 4 шт.;
- дрібка солі;
- борошно – 950 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
- цукати апельсинові – 200 г;
- родзинки – 200 г;
- вершкове масло – 110 г;
Спосіб приготування:
1.Спочатку розчинити дріжджі в теплому молоці, додати цукор і дрібку солі.
2.Розбити два яйця, додати ванільний цукор і обов’язково просіяти борошно.
3.Замішати тісто, поки борошно повністю не вмішається.
4.Далі додати жовтки та апельсинову цедру.
5.Ще раз вимішати.
6.Після цього додати м’яке вершкове масло і продовжити вимішувати, поки тісто не стане еластичним і перестане липнути до рук.
7.Залишити тісто відпочити 5 хвилин і знову продовжити вимішувати, щоб почав діяти глютен. На це може піти 10-15 хвилин.
8.Залишити тісто в теплому місці на 1 годину 20 хвилин під рушничком, щоб воно добре піднялося.
9.Після цього сформувати пасочки: викласти тісто на поверхню, вирівняти його, а потім скласти та скрутити кульку.
10.Наповнити форми на 1/3 частину. Залишити тісто в формах підходити ще, поки воно не дійде до верху форми на 1-2 см. Змастити жовтком.
11.Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці 40-50 хвилин.
12.За 5 хвилин до випікання приготувати цукровий сироп: розчинити цукор в кип’ятку в співвідношенні 1:1. Коли пасочки будуть готові, змастити їхню поверхню гарячим сиропом для додаткового глянцю та аромату.