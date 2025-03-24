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Такої паски ви ще не куштували: при розрізуванні з неї витікає начинка (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже смачна сирна паска Новина оновлена 24 березня 2025, 19:08
Дуже смачна сирна паска. Фото Колаж Телеграфу

Апетитна пасочка з рідкою начинкою

Вже час збирати рецепти на Великдень 2025. Ми ділились рецептом смачної класичної паски. Тепер розповімо, як приготувати оригінальну версію сирної паски.

Вона виходить просто розкішною, а якщо її розрізати, зсередини буде витікати апетитна начинка. Чудовий рецепт, якщо звичайні паски вам уже набридли. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Матрохіна.

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир (9% і більше) — 450 г
  • Яйця — 5 шт
  • Цукор — 200 г
  • Борошно — 400-450 г
  • Розпушувач — 15 г
  • Вершкове масло розтоплене — 150 г
  • Ванільний екстракт — 1/2 ч. л.
  • Родзинки — 150 г

Для лимонного крему:

  • Цукор — 115 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 35 г
  • Сіль — 1/4 ч. л.
  • Жовтки — 5 шт (100 г)
  • Цедра лимону — 1 ст. л.
  • Сік лимону — 100 мл
  • Молоко — 450 мл
  • Холодне вершкове масло — 30 г

Спосіб приготування:

  1. Сир перебиваємо блендером до однорідності. Окремо до піни збиваємо яйця, цукор та сіль. Вводимо до яєчної маси сир.
  2. Додаємо розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Змішуємо і починаємо всипати просіяне борошно та розпушувач, замішуючи тісто.
  3. В кінці вводимо запарені та просушені родзинки. Змащуємо форми вершковим маслом та викладаємо тісто на половину висоти форми.
  4. Випікаємо паски в добре розігрітій духовці. При 180 градусах час приготування становить приблизно 45 хвилин, готовність перевіряємо зубочисткою.
  5. Для крему у сотейнику перетираємо цукор, сіль, крохмаль та жовтки. Маса повинна стати світлою, а цукор — розчинитися. Додаємо сік лимону та цедру.
  6. В окремій каструлі підігріваємо молоко (до появи перших бульбашок). Починаємо вливати молоко у яєчну масу тонкою цівкою, постійно перемішуючи.
  7. Сотейник ставимо на середній вогонь, постійно помішуємо та варимо до загусання. Варимо ще декілька хвилин, знімаємо з вогню та додаємо холодне вершкове масло.
  8. Перемішуємо до однорідності, накриваємо плівкою "в контакт" і охолоджуємо. Холодний крем перетираємо через сито.
  9. З пасок вирізаємо "кришечки" та ложкою виймаємо частину серединки. Начиняємо паску та прикрашаємо меренгою. Залишаємо на ніч в холодильнику.

За ніч крем всередині стабілізується, і паски можна буде нарізати і куштувати. Також ми ділились рецептом домашньої халви.

Теги:
#Рецепт #Крем #Великдень #Паска