Такої паски ви ще не куштували: при розрізуванні з неї витікає начинка (відео)
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Апетитна пасочка з рідкою начинкою
Вже час збирати рецепти на Великдень 2025. Ми ділились рецептом смачної класичної паски. Тепер розповімо, як приготувати оригінальну версію сирної паски.
Вона виходить просто розкішною, а якщо її розрізати, зсередини буде витікати апетитна начинка. Чудовий рецепт, якщо звичайні паски вам уже набридли. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Матрохіна.
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир (9% і більше) — 450 г
- Яйця — 5 шт
- Цукор — 200 г
- Борошно — 400-450 г
- Розпушувач — 15 г
- Вершкове масло розтоплене — 150 г
- Ванільний екстракт — 1/2 ч. л.
- Родзинки — 150 г
Для лимонного крему:
- Цукор — 115 г
- Кукурудзяний крохмаль — 35 г
- Сіль — 1/4 ч. л.
- Жовтки — 5 шт (100 г)
- Цедра лимону — 1 ст. л.
- Сік лимону — 100 мл
- Молоко — 450 мл
- Холодне вершкове масло — 30 г
Спосіб приготування:
- Сир перебиваємо блендером до однорідності. Окремо до піни збиваємо яйця, цукор та сіль. Вводимо до яєчної маси сир.
- Додаємо розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Змішуємо і починаємо всипати просіяне борошно та розпушувач, замішуючи тісто.
- В кінці вводимо запарені та просушені родзинки. Змащуємо форми вершковим маслом та викладаємо тісто на половину висоти форми.
- Випікаємо паски в добре розігрітій духовці. При 180 градусах час приготування становить приблизно 45 хвилин, готовність перевіряємо зубочисткою.
- Для крему у сотейнику перетираємо цукор, сіль, крохмаль та жовтки. Маса повинна стати світлою, а цукор — розчинитися. Додаємо сік лимону та цедру.
- В окремій каструлі підігріваємо молоко (до появи перших бульбашок). Починаємо вливати молоко у яєчну масу тонкою цівкою, постійно перемішуючи.
- Сотейник ставимо на середній вогонь, постійно помішуємо та варимо до загусання. Варимо ще декілька хвилин, знімаємо з вогню та додаємо холодне вершкове масло.
- Перемішуємо до однорідності, накриваємо плівкою "в контакт" і охолоджуємо. Холодний крем перетираємо через сито.
- З пасок вирізаємо "кришечки" та ложкою виймаємо частину серединки. Начиняємо паску та прикрашаємо меренгою. Залишаємо на ніч в холодильнику.
За ніч крем всередині стабілізується, і паски можна буде нарізати і куштувати. Також ми ділились рецептом домашньої халви.