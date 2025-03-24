Такої паски ви ще не куштували: при розрізуванні з неї витікає начинка (відео)

Апетитна пасочка з рідкою начинкою

Вже час збирати рецепти на Великдень 2025. Ми ділились рецептом смачної класичної паски. Тепер розповімо, як приготувати оригінальну версію сирної паски.

Вона виходить просто розкішною, а якщо її розрізати, зсередини буде витікати апетитна начинка. Чудовий рецепт, якщо звичайні паски вам уже набридли. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Матрохіна.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир (9% і більше) — 450 г

Яйця — 5 шт

Цукор — 200 г

Борошно — 400-450 г

Розпушувач — 15 г

Вершкове масло розтоплене — 150 г

Ванільний екстракт — 1/2 ч. л.

Родзинки — 150 г

Для лимонного крему:

Цукор — 115 г

Кукурудзяний крохмаль — 35 г

Сіль — 1/4 ч. л.

Жовтки — 5 шт (100 г)

Цедра лимону — 1 ст. л.

Сік лимону — 100 мл

Молоко — 450 мл

Холодне вершкове масло — 30 г

Спосіб приготування:

Сир перебиваємо блендером до однорідності. Окремо до піни збиваємо яйця, цукор та сіль. Вводимо до яєчної маси сир. Додаємо розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Змішуємо і починаємо всипати просіяне борошно та розпушувач, замішуючи тісто. В кінці вводимо запарені та просушені родзинки. Змащуємо форми вершковим маслом та викладаємо тісто на половину висоти форми. Випікаємо паски в добре розігрітій духовці. При 180 градусах час приготування становить приблизно 45 хвилин, готовність перевіряємо зубочисткою. Для крему у сотейнику перетираємо цукор, сіль, крохмаль та жовтки. Маса повинна стати світлою, а цукор — розчинитися. Додаємо сік лимону та цедру. В окремій каструлі підігріваємо молоко (до появи перших бульбашок). Починаємо вливати молоко у яєчну масу тонкою цівкою, постійно перемішуючи. Сотейник ставимо на середній вогонь, постійно помішуємо та варимо до загусання. Варимо ще декілька хвилин, знімаємо з вогню та додаємо холодне вершкове масло. Перемішуємо до однорідності, накриваємо плівкою "в контакт" і охолоджуємо. Холодний крем перетираємо через сито. З пасок вирізаємо "кришечки" та ложкою виймаємо частину серединки. Начиняємо паску та прикрашаємо меренгою. Залишаємо на ніч в холодильнику.

За ніч крем всередині стабілізується, і паски можна буде нарізати і куштувати. Також ми ділились рецептом домашньої халви.