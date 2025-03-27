Выходит пышной, ароматной, с ванильным вкусом: рецепт классической паски на молоке (видео)

Выпечка получается мягкой и пористой

Паска – это не только традиционная пасхальная выпечка, но и настоящий символ праздника. И хотя есть множество вариантов приготовления паски, рыхлая выпечка на молоке всегда остается на пике популярности. Ее мягкая и воздушная текстура делает каждый кусочек невероятно вкусным.

А если добавить к ней глазурь, например, на основе желатина, паска примет не только прекрасный вид, но и долго сохранится в своей лучшей форме. Такое сочетание создает не только изысканную вкусовую гармонию, но и превращает выпечку в настоящий праздничный шедевр. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna.simiachko".

Как приготовить паску на молоке

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

дрожжи свежие – 35 г;

сахар – 120 г;

ванильный сахар – 2 пакетика;

яйца – 2 шт.;

желтки – 4 шт.;

щепотка соли;

мука – 950 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

цукаты апельсиновые – 200 г;

изюм – 200 г;

сливочное масло – 110 г;

Способ приготовления:

1.Сначала растворить дрожжи в теплом молоке, добавить сахар и щепотку соли.

2.Разбить два яйца, добавить ванильный сахар и обязательно просеять муку.

3.Замешать тесто, пока мука полностью не вмешается.

4.Далее добавить желтки и апельсиновую цедру.

5.Еще раз вымесить.

6.После этого добавить мягкое сливочное масло и продолжить вымешивать, пока тесто не станет эластичным и перестанет липнуть в руки.

7.Оставить тесто отдохнуть 5 минут и снова продолжить вымешивать, чтобы начал действовать глютен. На это может уйти 10-15 минут.

8.Оставить тесто в теплом месте на 1 час 20 минут под полотенцем, чтобы оно хорошо поднялось.

9.После этого сформировать куличики: выложить тесто на поверхность, выровнять его, а затем сложить и свернуть шарик.

10.Наполнить формы на 1/3 часть. Оставить тесто в формах подходить еще, пока оно не дойдет до верха формы на 1-2 см. Смазать желтком.

11.Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут.

12.За 5 минут до выпечки приготовить сахарный сироп: растворить сахар в кипятке в соотношении 1:1. Когда паски будут готовы, смазать их поверхность горячим сиропом для дополнительного глянца и аромата.