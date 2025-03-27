Выходит пышной, ароматной, с ванильным вкусом: рецепт классической паски на молоке (видео)
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Выпечка получается мягкой и пористой
Паска – это не только традиционная пасхальная выпечка, но и настоящий символ праздника. И хотя есть множество вариантов приготовления паски, рыхлая выпечка на молоке всегда остается на пике популярности. Ее мягкая и воздушная текстура делает каждый кусочек невероятно вкусным.
А если добавить к ней глазурь, например, на основе желатина, паска примет не только прекрасный вид, но и долго сохранится в своей лучшей форме. Такое сочетание создает не только изысканную вкусовую гармонию, но и превращает выпечку в настоящий праздничный шедевр. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna.simiachko".
Как приготовить паску на молоке
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- дрожжи свежие – 35 г;
- сахар – 120 г;
- ванильный сахар – 2 пакетика;
- яйца – 2 шт.;
- желтки – 4 шт.;
- щепотка соли;
- мука – 950 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
- цукаты апельсиновые – 200 г;
- изюм – 200 г;
- сливочное масло – 110 г;
Способ приготовления:
1.Сначала растворить дрожжи в теплом молоке, добавить сахар и щепотку соли.
2.Разбить два яйца, добавить ванильный сахар и обязательно просеять муку.
3.Замешать тесто, пока мука полностью не вмешается.
4.Далее добавить желтки и апельсиновую цедру.
5.Еще раз вымесить.
6.После этого добавить мягкое сливочное масло и продолжить вымешивать, пока тесто не станет эластичным и перестанет липнуть в руки.
7.Оставить тесто отдохнуть 5 минут и снова продолжить вымешивать, чтобы начал действовать глютен. На это может уйти 10-15 минут.
8.Оставить тесто в теплом месте на 1 час 20 минут под полотенцем, чтобы оно хорошо поднялось.
9.После этого сформировать куличики: выложить тесто на поверхность, выровнять его, а затем сложить и свернуть шарик.
10.Наполнить формы на 1/3 часть. Оставить тесто в формах подходить еще, пока оно не дойдет до верха формы на 1-2 см. Смазать желтком.
11.Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут.
12.За 5 минут до выпечки приготовить сахарный сироп: растворить сахар в кипятке в соотношении 1:1. Когда паски будут готовы, смазать их поверхность горячим сиропом для дополнительного глянца и аромата.