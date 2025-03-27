Укр

Выходит пышной, ароматной, с ванильным вкусом: рецепт классической паски на молоке (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный, воздушный, к светлому празднику
Вкусный, воздушный, к светлому празднику. Фото instagram.com

Выпечка получается мягкой и пористой

Паска – это не только традиционная пасхальная выпечка, но и настоящий символ праздника. И хотя есть множество вариантов приготовления паски, рыхлая выпечка на молоке всегда остается на пике популярности. Ее мягкая и воздушная текстура делает каждый кусочек невероятно вкусным.

А если добавить к ней глазурь, например, на основе желатина, паска примет не только прекрасный вид, но и долго сохранится в своей лучшей форме. Такое сочетание создает не только изысканную вкусовую гармонию, но и превращает выпечку в настоящий праздничный шедевр. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna.simiachko".

Как приготовить паску на молоке

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл;
  • дрожжи свежие – 35 г;
  • сахар – 120 г;
  • ванильный сахар – 2 пакетика;
  • яйца – 2 шт.;
  • желтки – 4 шт.;
  • щепотка соли;
  • мука – 950 г;
  • цедра апельсина – 1 шт.;
  • цукаты апельсиновые – 200 г;
  • изюм – 200 г;
  • сливочное масло – 110 г;

Способ приготовления:

1.Сначала растворить дрожжи в теплом молоке, добавить сахар и щепотку соли.

2.Разбить два яйца, добавить ванильный сахар и обязательно просеять муку.

3.Замешать тесто, пока мука полностью не вмешается.

4.Далее добавить желтки и апельсиновую цедру.

5.Еще раз вымесить.

6.После этого добавить мягкое сливочное масло и продолжить вымешивать, пока тесто не станет эластичным и перестанет липнуть в руки.

7.Оставить тесто отдохнуть 5 минут и снова продолжить вымешивать, чтобы начал действовать глютен. На это может уйти 10-15 минут.

8.Оставить тесто в теплом месте на 1 час 20 минут под полотенцем, чтобы оно хорошо поднялось.

9.После этого сформировать куличики: выложить тесто на поверхность, выровнять его, а затем сложить и свернуть шарик.

10.Наполнить формы на 1/3 часть. Оставить тесто в формах подходить еще, пока оно не дойдет до верха формы на 1-2 см. Смазать желтком.

11.Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут.

12.За 5 минут до выпечки приготовить сахарный сироп: растворить сахар в кипятке в соотношении 1:1. Когда паски будут готовы, смазать их поверхность горячим сиропом для дополнительного глянца и аромата.

Теги:
#Молоко #Паска #Готовим дома