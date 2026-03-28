Глазур, яка ідеально застигає: простий рецепт на основі згущенки (відео)

Марія Швець
Глазур на основі згущеного молока. Фото instagram.com

Вдалий рецепт глазурі до пасок

Незабаром Великдень, і господині починають збирати рецепти глазурі для пасок, зокрема на основі желатину. Але сьогодні ми пропонуємо варіант швидкої та ніжної глазурі на основі сухого та згущеного молока, яка легко наноситься і рівномірно застигає. При виборі інгредієнтів важливо віддавати перевагу якісному знежиреному сухому молоку та свіжому згущеному молоку без добавок, адже від цього залежить текстура і смак. Декілька крапель лимонного соку допомагають досягти потрібної консистенції та надають легку свіжість, уникаючи зайвої солодкості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna._.didus".

Як приготувати паску на основі згущеного молока

Інгредієнти:

  • сухе молоко – 50 г;
  • згущене молоко – 100 г;
  • лимонний сік – декілька крапель;

Спосіб приготування:

  1. З’єднати сухе молоко та згущене молоко до однорідної маси.
  2. Додати лимонний сік та ретельно перемішати до легкого загустіння.
  3. Нанести глазур на охолоджену паску тонким шаром.
  4. Залишити для застигання: 10 хв – для тонкого шару, 30–60 хв – для товстого шару.

Як і з чим подавати

Глазур прекрасно поєднується з класичною великодньою паскою, додаючи ніжний молочний смак. Можна прикрасити кольоровою посипкою, горіхами або сушеними фруктами. Для святкового столу подати з чаєм, кавою або домашнім компотом. Варіанти подачі – тонкий шар глазурі для легшого десерту або товстий – для яскравого ефекту.

