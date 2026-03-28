Глазур, яка ідеально застигає: простий рецепт на основі згущенки (відео)

Вдалий рецепт глазурі до пасок

Незабаром Великдень, і господині починають збирати рецепти глазурі для пасок, зокрема на основі желатину. Але сьогодні ми пропонуємо варіант швидкої та ніжної глазурі на основі сухого та згущеного молока, яка легко наноситься і рівномірно застигає. При виборі інгредієнтів важливо віддавати перевагу якісному знежиреному сухому молоку та свіжому згущеному молоку без добавок, адже від цього залежить текстура і смак. Декілька крапель лимонного соку допомагають досягти потрібної консистенції та надають легку свіжість, уникаючи зайвої солодкості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna._.didus".

Як приготувати паску на основі згущеного молока

Інгредієнти:

сухе молоко – 50 г;

згущене молоко – 100 г;

лимонний сік – декілька крапель;

Спосіб приготування:

З’єднати сухе молоко та згущене молоко до однорідної маси. Додати лимонний сік та ретельно перемішати до легкого загустіння. Нанести глазур на охолоджену паску тонким шаром. Залишити для застигання: 10 хв – для тонкого шару, 30–60 хв – для товстого шару.

Як і з чим подавати

Глазур прекрасно поєднується з класичною великодньою паскою, додаючи ніжний молочний смак. Можна прикрасити кольоровою посипкою, горіхами або сушеними фруктами. Для святкового столу подати з чаєм, кавою або домашнім компотом. Варіанти подачі – тонкий шар глазурі для легшого десерту або товстий – для яскравого ефекту.