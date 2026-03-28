Глазур, яка ідеально застигає: простий рецепт на основі згущенки (відео)
Вдалий рецепт глазурі до пасок
Незабаром Великдень, і господині починають збирати рецепти глазурі для пасок, зокрема на основі желатину. Але сьогодні ми пропонуємо варіант швидкої та ніжної глазурі на основі сухого та згущеного молока, яка легко наноситься і рівномірно застигає. При виборі інгредієнтів важливо віддавати перевагу якісному знежиреному сухому молоку та свіжому згущеному молоку без добавок, адже від цього залежить текстура і смак. Декілька крапель лимонного соку допомагають досягти потрібної консистенції та надають легку свіжість, уникаючи зайвої солодкості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna._.didus".
Як приготувати паску на основі згущеного молока
Інгредієнти:
- сухе молоко – 50 г;
- згущене молоко – 100 г;
- лимонний сік – декілька крапель;
Спосіб приготування:
- З’єднати сухе молоко та згущене молоко до однорідної маси.
- Додати лимонний сік та ретельно перемішати до легкого загустіння.
- Нанести глазур на охолоджену паску тонким шаром.
- Залишити для застигання: 10 хв – для тонкого шару, 30–60 хв – для товстого шару.
Як і з чим подавати
Глазур прекрасно поєднується з класичною великодньою паскою, додаючи ніжний молочний смак. Можна прикрасити кольоровою посипкою, горіхами або сушеними фруктами. Для святкового столу подати з чаєм, кавою або домашнім компотом. Варіанти подачі – тонкий шар глазурі для легшого десерту або товстий – для яскравого ефекту.