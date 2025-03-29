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Не котлетами єдиними: такі фрикадельки у грибному соусі зведуть з розуму близьких (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ідеальна ситна страва для обіду чи вечері
Ідеальна ситна страва для обіду чи вечері. Фото instagram.com

Соус надає фрикаделькам особливої ​​пікантності та яскравості

З фаршу можна приготувати не лише смачні котлети, але й безліч інших смачних страв. Однією з них є фрикадельки у грибному соусі – ніжні, соковиті кульки з м’яса, які в поєднанні з ароматним грибним соусом перетворюються на справжню смакову насолоду.

Це чудова альтернатива звичайним котлетам, яка додасть різноманіття вашому меню. Фрикадельки в грибному соусі ідеально підходять як для обіду, так і для святкової вечері, створюючи теплу атмосферу домашнього затишку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoriia_chui".

Як приготувати фрикадельки у грибному соусі

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;

Інгредієнти для соусу:

  • цибуля – 1 шт.;
  • декілька зубчиків часнику;
  • печериці – 200 г;
  • вершки – 200 мл;
  • паста – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.На сковорідці обсмажити нарізану цибулю та часник.

2.Додати печериці та готувати їх до готовності.

3.Влити вершки.

4.Додати сіль, перець – за смаком.

5.До фаршу додати сіль, перець та спеції.

6.Все добре перемішати та сформувати маленькі фрикадельки.

7.Викласти їх у сковорідку.

8.Накрити кришкою і готувати на маленькому вогні 25-30 хвилин.

Теги:
#Соус #Гриби #Фрикадельки