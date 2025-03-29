Не котлетами єдиними: такі фрикадельки у грибному соусі зведуть з розуму близьких (відео)
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Соус надає фрикаделькам особливої пікантності та яскравості
З фаршу можна приготувати не лише смачні котлети, але й безліч інших смачних страв. Однією з них є фрикадельки у грибному соусі – ніжні, соковиті кульки з м’яса, які в поєднанні з ароматним грибним соусом перетворюються на справжню смакову насолоду.
Це чудова альтернатива звичайним котлетам, яка додасть різноманіття вашому меню. Фрикадельки в грибному соусі ідеально підходять як для обіду, так і для святкової вечері, створюючи теплу атмосферу домашнього затишку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoriia_chui".
Як приготувати фрикадельки у грибному соусі
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
Інгредієнти для соусу:
- цибуля – 1 шт.;
- декілька зубчиків часнику;
- печериці – 200 г;
- вершки – 200 мл;
- паста – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.На сковорідці обсмажити нарізану цибулю та часник.
2.Додати печериці та готувати їх до готовності.
3.Влити вершки.
4.Додати сіль, перець – за смаком.
5.До фаршу додати сіль, перець та спеції.
6.Все добре перемішати та сформувати маленькі фрикадельки.
7.Викласти їх у сковорідку.
8.Накрити кришкою і готувати на маленькому вогні 25-30 хвилин.