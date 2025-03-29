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Не котлетами едиными: такие фрикадельки в грибном соусе сведут с ума близких (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Идеальное сытное блюдо для обеда или ужина
Идеальное сытное блюдо для обеда или ужина. Фото instagram.com

Соус придает фрикаделькам особую пикантность и яркость

Из фарша можно приготовить не только вкусные котлеты, но и множество других вкусных блюд. Одной из них являются фрикадельки в грибном соусе – нежные, сочные шарики из мяса, которые в сочетании с ароматным грибным соусом превращаются в настоящее вкусовое наслаждение.

Это отличная альтернатива обычным котлетам, которая придаст многообразие вашему меню. Фрикадельки в грибном соусе идеально подходят как для обеда, так и для праздничного ужина, создавая теплую атмосферу домашнего уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице viktoriia_chui.

Как приготовить фрикадельки в грибном соусе

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г;
  • соль, перец, специи – по вкусу;

Ингредиенты для соуса:

  • лук – 1 шт.;
  • несколько зубчиков чеснока;
  • шампиньоны – 200 г;
  • сливки – 200 мл;
  • паста – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.На сковороде обжарить нарезанный лук и чеснок.

2.Добавить шампиньоны и готовить их до готовности.

3.Влить сливки.

4.Добавить соль, перец – по вкусу.

5.К фаршу добавить соль, перец и специи.

6.Все хорошо перемешать и сформировать маленькие фрикадельки.

7.Выложить их в сковороду.

8.Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 25-30 минут.

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#Соус #Грибы #Фрикадельки