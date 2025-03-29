Не котлетами едиными: такие фрикадельки в грибном соусе сведут с ума близких (видео)

Соус придает фрикаделькам особую пикантность и яркость

Из фарша можно приготовить не только вкусные котлеты, но и множество других вкусных блюд. Одной из них являются фрикадельки в грибном соусе – нежные, сочные шарики из мяса, которые в сочетании с ароматным грибным соусом превращаются в настоящее вкусовое наслаждение.

Это отличная альтернатива обычным котлетам, которая придаст многообразие вашему меню. Фрикадельки в грибном соусе идеально подходят как для обеда, так и для праздничного ужина, создавая теплую атмосферу домашнего уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице viktoriia_chui.

Как приготовить фрикадельки в грибном соусе

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

соль, перец, специи – по вкусу;

Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт.;

несколько зубчиков чеснока;

шампиньоны – 200 г;

сливки – 200 мл;

паста – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.На сковороде обжарить нарезанный лук и чеснок.

2.Добавить шампиньоны и готовить их до готовности.

3.Влить сливки.

4.Добавить соль, перец – по вкусу.

5.К фаршу добавить соль, перец и специи.

6.Все хорошо перемешать и сформировать маленькие фрикадельки.

7.Выложить их в сковороду.

8.Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 25-30 минут.