Не котлетами едиными: такие фрикадельки в грибном соусе сведут с ума близких (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Соус придает фрикаделькам особую пикантность и яркость
Из фарша можно приготовить не только вкусные котлеты, но и множество других вкусных блюд. Одной из них являются фрикадельки в грибном соусе – нежные, сочные шарики из мяса, которые в сочетании с ароматным грибным соусом превращаются в настоящее вкусовое наслаждение.
Это отличная альтернатива обычным котлетам, которая придаст многообразие вашему меню. Фрикадельки в грибном соусе идеально подходят как для обеда, так и для праздничного ужина, создавая теплую атмосферу домашнего уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице viktoriia_chui.
Как приготовить фрикадельки в грибном соусе
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- соль, перец, специи – по вкусу;
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт.;
- несколько зубчиков чеснока;
- шампиньоны – 200 г;
- сливки – 200 мл;
- паста – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.На сковороде обжарить нарезанный лук и чеснок.
2.Добавить шампиньоны и готовить их до готовности.
3.Влить сливки.
4.Добавить соль, перец – по вкусу.
5.К фаршу добавить соль, перец и специи.
6.Все хорошо перемешать и сформировать маленькие фрикадельки.
7.Выложить их в сковороду.
8.Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 25-30 минут.