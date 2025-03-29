Все нарізали — і в духовку: як приготувати тушковану картоплю з курячим філе (відео)

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Картопля — один із найпопулярніших овочів, який є основою безлічі страв у будь-якій кухні. А з м'яса можна приготувати котлети, відбивні чи ще безліч інших смачних варіантів. Але сьогодні ми пропонуємо вам не просто поєднати ці два інгредієнти, а приготувати страву "2 в 1" — тушковану картоплю з м'ясом.

Це ситна, ароматна та дуже смачна страва, яка чудово підходить як для обіду, так і для святкової вечері. Простота приготування і чудовий смак зроблять її справжнім фаворитом на вашому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати тушковану картоплю з м'ясом

Інгредієнти:

6-7 картоплин (орієнтуйтесь на ту кількість, яка вам потрібна);

1 невелика морквина, натерта на дрібну тертку;

1 середня цибулина;

2-3 зубчики часнику;

половина курячого філе;

мускатний горіх/чорний перець/сіль за смаком;

300/400 мл окропу;

2 чайні ложки томатної пасти;

куркума для кольору;

зелень (20 г петрушки та 25 г зеленої цибулі);

масло гхі для смаження;

Спосіб приготування:

1.Цибулю дрібно нашаткувати.

2.Моркву натерти на дрібній тертці, обсмажити ці овочі.

3.Додати до цибулі та моркви нарізане куряче філе, обсмажити до золотистої скоринки.

4.Картоплю нарізати шматочками, посолити, поперчити, додати мускатний горіх, часник.

5.Залити картоплю 300-400 мл окропу, в яку додати 2 чайні ложки томатної пасти.

6.Тушкувати під кришкою 15-20 хвилин до готовності. Подавайте із зеленню.