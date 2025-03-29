Все нарезали — и в духовку: как приготовить тушеный картофель с куриным филе (видео)
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Блюдо на каждый день
Картофель – один из самых популярных овощей, который является основой множества блюд в любой кухне. А из мяса можно приготовить котлеты, отбивные или еще множество других вкусных вариантов. Но сегодня мы предлагаем вам не просто соединить эти два ингредиента, а приготовить блюдо "2 в 1" — тушеный картофель с мясом.
Это сытное, ароматное и вкусное блюдо, которое отлично подходит как для обеда, так и для праздничного ужина. Простота приготовления и отличный вкус сделают ее настоящим фаворитом на вашем столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".
Как приготовить картофель с мясом
Ингредиенты:
- 6-7 картофелин (ориентируйтесь на то количество, которое вам нужно);
- 1 небольшая морковка, натертая на мелкую терку;
- 1 средняя луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- половина куриного филе;
- мускатный орех/черный перец/соль по вкусу;
- 300/400 мл кипятка;
- 2 чайные ложки томатной пасты;
- куркума для цвета;
- зелень (20 г петрушки и 25 г зеленого лука);
- масло гхи для жарки;
Способ приготовления:
1.Лук мелко нашинковать.
2.Морковь натереть на мелкой терке, обжарить эти овощи.
3.Добавить к луку и моркови нарезанное куриное филе, обжарить до золотистой корочки.
4.Картофель нарезать кусочками, посолить, поперчить, добавить мускатный орех, чеснок.
5.Залить картофель 300-400 мл кипятка, в который добавить 2 чайные ложки томатной пасты.
6. Тушить под крышкой 15-20 минут до готовности. Подавать с зеленью.