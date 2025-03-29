Все нарезали — и в духовку: как приготовить тушеный картофель с куриным филе (видео)

Блюдо на каждый день

Картофель – один из самых популярных овощей, который является основой множества блюд в любой кухне. А из мяса можно приготовить котлеты, отбивные или еще множество других вкусных вариантов. Но сегодня мы предлагаем вам не просто соединить эти два ингредиента, а приготовить блюдо "2 в 1" — тушеный картофель с мясом.

Это сытное, ароматное и вкусное блюдо, которое отлично подходит как для обеда, так и для праздничного ужина. Простота приготовления и отличный вкус сделают ее настоящим фаворитом на вашем столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить картофель с мясом

Ингредиенты:

6-7 картофелин (ориентируйтесь на то количество, которое вам нужно);

1 небольшая морковка, натертая на мелкую терку;

1 средняя луковица;

2-3 зубчика чеснока;

половина куриного филе;

мускатный орех/черный перец/соль по вкусу;

300/400 мл кипятка;

2 чайные ложки томатной пасты;

куркума для цвета;

зелень (20 г петрушки и 25 г зеленого лука);

масло гхи для жарки;

Способ приготовления:

1.Лук мелко нашинковать.

2.Морковь натереть на мелкой терке, обжарить эти овощи.

3.Добавить к луку и моркови нарезанное куриное филе, обжарить до золотистой корочки.

4.Картофель нарезать кусочками, посолить, поперчить, добавить мускатный орех, чеснок.

5.Залить картофель 300-400 мл кипятка, в который добавить 2 чайные ложки томатной пасты.

6. Тушить под крышкой 15-20 минут до готовности. Подавать с зеленью.