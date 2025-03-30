Не только из теста: как приготовить творожную паску со сгущенкой и цукатами (видео)

Такая паска делает стол особенно красивым и радостным

Паска – это главная праздничная выпечка на Пасху, без которой не обходится ни один пасхальный стол. Классическую паску готовят из дрожжевого теста, она получается пышной, ароматной и сладким.

Но есть еще один не менее вкусный вариант – творожня паска. Она не нуждается в выпекании, имеет нежную кремовую текстуру и насыщенный творожный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить творожную паску

Ингредиенты:

творог сухой 5% – 300 г;

шоколад белый – 100 г;

сливки 33% – 50 г;

кокосовая стружка – 40 г;

миндаль (хлопья) жареный – 50 г;

масло сливочное мягкое – 80 г;

сгущенка – 100 г;

цукаты манго – 100 г;

Способ приготовления:

1.Прежде всего замочить цукаты кипятком, буквально на 5 минут, после чего нарезать.

2.Миндаль измельчить, если хлопья, то не нужно.

3.Творог перетереть через сито.

4.Шоколад растопить со сливками на водяной бане. А мягкое масло взбить со сгущенкой до пышности.

5. Все смешать и выложить в форму, застеленную пленкой в несколько раз. Сверху накрыть плёнкой и поставить в холодильник на ночь.

6.Когда паска полностью замерзнет, снять пленку и подать к столу.