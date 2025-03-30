Не только из теста: как приготовить творожную паску со сгущенкой и цукатами (видео)
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Такая паска делает стол особенно красивым и радостным
Паска – это главная праздничная выпечка на Пасху, без которой не обходится ни один пасхальный стол. Классическую паску готовят из дрожжевого теста, она получается пышной, ароматной и сладким.
Но есть еще один не менее вкусный вариант – творожня паска. Она не нуждается в выпекании, имеет нежную кремовую текстуру и насыщенный творожный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить творожную паску
Ингредиенты:
- творог сухой 5% – 300 г;
- шоколад белый – 100 г;
- сливки 33% – 50 г;
- кокосовая стружка – 40 г;
- миндаль (хлопья) жареный – 50 г;
- масло сливочное мягкое – 80 г;
- сгущенка – 100 г;
- цукаты манго – 100 г;
Способ приготовления:
1.Прежде всего замочить цукаты кипятком, буквально на 5 минут, после чего нарезать.
2.Миндаль измельчить, если хлопья, то не нужно.
3.Творог перетереть через сито.
4.Шоколад растопить со сливками на водяной бане. А мягкое масло взбить со сгущенкой до пышности.
5. Все смешать и выложить в форму, застеленную пленкой в несколько раз. Сверху накрыть плёнкой и поставить в холодильник на ночь.
6.Когда паска полностью замерзнет, снять пленку и подать к столу.