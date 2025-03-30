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Нагодуєте всю сім’ю: такі м’ясні бризолі виходять ситними та смачними (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Оригінально, ситно, смачно
Оригінально, ситно, смачно. Фото instagram.com

Готується просто, зі звичайних продуктів

Сніданок – це чудова можливість потішити себе смачною та поживною стравою. Вранці можна приготувати безліч варіантів: від класичних яєчних страв до швидких млинців або ситних сендвічів.

Якщо ж хочеться чогось оригінального, але водночас простого у приготуванні, спробуйте зробити бризолі. Це ніжні м’ясні бутербродики в омлетній оболонці, які можна приготувати всього за кілька хвилин, тож вони чудово підійдуть навіть для сніданку. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати м'ясні бризолі

Інгредієнти для начинки:

  • курячий фарш (філе та стегно) – 700 г;
  • морква – 1 шт. велика;
  • цибуля – 2 шт. середні;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі – 2 ч. л. з гіркою;
  • зелень (кріп та петрушка) – невеликий пучок яйце – 1 шт.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • чорний перець мелений – 1/2 чи 1/3 ч. л.;
  • сухий часник – 1 ч. л.;
  • італійські трави – 1 ч. л. (з гіркою);

Спосіб приготування:

1.У фарш додати сіль, перець, часник сухий, італійські трави, яйце, панірувальні сухарі, сметану, зелень, засмажку та перемішати. З вафель сформувати заготовки.

2.До 4 яєць додати сметану або майонез і збовтати вилкою.

3.Занурити заготовки та обсмажити на маленькому вогні під закритою кришкою до готовності з обох боків.

Теги:
#М'ясо #Закуска #Вафлі