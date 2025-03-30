Накормите всю семью: такие мясные бризоли получаются сытными и вкусными (видео)
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Готовится просто, из обычных продуктов
Завтрак – прекрасная возможность порадовать себя вкусным и питательным блюдом. Утром можно приготовить множество вариантов: от классических яичных блюд до быстрых блинчиков или сытных сэндвичей.
Если же хочется чего-то оригинального, но в то же время простого в приготовлении, можно попробовать сделать бризоли. Это нежные мясные бутербродики в омлетной оболочке, которые можно приготовить всего за несколько минут, они прекрасно подойдут даже для завтрака. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить мясные бризоли
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш (филе и бедро) – 700 г;
- морковь – 1 шт. большая;
- лук – 2 шт. средние;
- сметана – 2 ст. л.;
- панировочные сухари – 2 ч. л. с горкой;
- зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок яйца – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- итальянские травы – 1 ч. л. (с горкой);
Способ приготовления:
1.В фарш добавить соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать. Из вафель сформировать заготовки.
2.К 4 яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.
3.Окунуть заготовки и обжарить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.