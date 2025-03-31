Дуже красиві і яскраві крашанки без жодної краплі хімії: натуральний спосіб (відео)

Рецепт для фарбування яєць в жовтогарячий колір

Великодні рецепти — це окрема сторінка української кулінарії. Ми розповідали, як спекти ніжну і м’яку паску. Тепер розповімо, як без магазинних барвників пофарбувати крашанки у жовтогарячий колір.

Кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко розповіла у своєму відео, як отримати яскравий жовтий колір без хімії, лише з продуктами, які і так є на вашій кухні. Все дуже просто — а результат — барвисті, гарні, натуральні крашанки до Великодня.

Інгредієнти:

яйця

1 л води

3 столові ложки куркуми

1 столова ложка солі

2 столові ложки оцту

Спосіб приготування:

У воду вкидаємо сіль та куркуму, перемішуємо до повного розчинення солі. Вливаємо оцет і кладемо відварені яйця (можна і сирі — одразу зваряться). Ставимо на вогонь і чекаємо, коли закипить. Після закипання ставимо таймер — яйця повинні варитись 8 хвилин. Коли цей час мине, вимикаємо вогонь, але не виймаємо яйця з кольорового розчину. Даємо їм настоятися в куркумі ще 30 хвилин. Після цього виймаємо яйця на серветки або рушничок. Можна також змастити олією — щоб блищали.

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