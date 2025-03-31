Дуже красиві і яскраві крашанки без жодної краплі хімії: натуральний спосіб (відео)
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Рецепт для фарбування яєць в жовтогарячий колір
Великодні рецепти — це окрема сторінка української кулінарії. Ми розповідали, як спекти ніжну і м’яку паску. Тепер розповімо, як без магазинних барвників пофарбувати крашанки у жовтогарячий колір.
Кулінарна блогерка Тетяна Шліхтенко розповіла у своєму відео, як отримати яскравий жовтий колір без хімії, лише з продуктами, які і так є на вашій кухні. Все дуже просто — а результат — барвисті, гарні, натуральні крашанки до Великодня.
Інгредієнти:
- яйця
- 1 л води
- 3 столові ложки куркуми
- 1 столова ложка солі
- 2 столові ложки оцту
Спосіб приготування:
- У воду вкидаємо сіль та куркуму, перемішуємо до повного розчинення солі. Вливаємо оцет і кладемо відварені яйця (можна і сирі — одразу зваряться).
- Ставимо на вогонь і чекаємо, коли закипить. Після закипання ставимо таймер — яйця повинні варитись 8 хвилин.
- Коли цей час мине, вимикаємо вогонь, але не виймаємо яйця з кольорового розчину. Даємо їм настоятися в куркумі ще 30 хвилин.
- Після цього виймаємо яйця на серветки або рушничок. Можна також змастити олією — щоб блищали.
А якщо ви шукаєте рецепт смачної закуски на великодній стіл, зверніть увагу на печінковий рулет. Це цікавий спосіб приготування старої і нудної закуски — торту з печінкових млинців.