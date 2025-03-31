Очень красивые и яркие пасхальные яйца без капли химии: натуральный способ (видео)

Рецепт для окрашивания яиц в оранжевый цвет

Пасхальные рецепты – это отдельная страница украинской кулинарии. Мы рассказывали, как испечь нежную и мягкую паску. Теперь расскажем, как без магазинных красителей покрасить пасхальные яйца в оранжевый цвет.

Кулинарная блогерша Татьяна Шлихтенко рассказала в своем видео, как получить яркий желтый цвет без химии, только с продуктами, которые и так есть на вашей кухне. Все очень просто – а результат – красочные, красивые, натуральные пасхальные яйца.

Ингредиенты:

яйца

1 л воды

3 столовые ложки куркумы

1 столовая ложка соли

2 столовые ложки уксуса

Способ приготовления:

В воду вбрасываем соль и куркуму, перемешиваем до полного растворения соли. Вливаем уксус и кладем отварные яйца (можно и сырые сразу сварятся). Ставим на огонь и ждем, когда закипит. После закипания ставим таймер – яйца должны вариться 8 минут. Когда это время истечет, выключаем огонь, но не вынимаем яйца из цветного раствора. Даем им настояться в куркуме еще 30 минут. После этого вынимаем яйца на салфетки или полотенце. Можно также смазать растительным маслом — чтобы блестели.

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