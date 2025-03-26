Цей рулет здивує всіх гостей: смачна і ситна закуска за копійки (відео)

Чудовий рецепт до святкового столу і не тільки

Обираючи страви на святковий стіл, хочеться готувати щось оригінальне, але смачне. Ми ділились рецептом апетитних відбивних у клярі. Тепер розповімо, як приготувати печінковий рулет.

Він не тільки смачний, а ще й має гарний вигляд у розрізі. Це ефектна і проста закуска, яке не коштуватиме вам дорого, адже печінка значно дешевша, ніж м’ясо. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valway_ka_.

Інгредієнти:

400 г печінки курячої

3 яйця

сіль

перець

4 ст. л. борошна (з горою)

400 мл молока

2 ст. л. олії

Начинка:

3 цибулини

1-2 моркви

2 плавлених сирочка

3 ст. л. майонезу

3 зуб. часнику

сіль

перець

Посипка:

волоські горіхи

кріп

Спосіб приготування:

Печінку потрібно перебити блендером. У перебиту печінку додаємо яйця, сіль та перець. Поступово замішуючи тісто, всипаємо борошно. Вливаємо молочко та олію. Смажимо печінкові млинці як звичайні налисники. Цибулю дрібно кришимо, моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо до готовності. Плавлений сир, овочі та часник перебиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо майонез, солимо, перчимо і перемішуємо. Застеляємо харчову плівку та викладаємо на неї налисник. Змащуємо начинкою та викладаємо наступний налисник до середини першого. Знову змащуємо, і так повторюємо з усіма млинцями. Краї загинаємо в середину та скручуємо рулет. Щільно загортаємо його в харчову плівку і укладемо в холодильник мінімум на 4-6 годин, а краще на ніч.

Перед подачею змащуємо рулет залишками начинки і посипаємо горіхами та кропом. Також ми розповідали, як приготувати справжні полтавські галушки.