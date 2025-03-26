Цей рулет здивує всіх гостей: смачна і ситна закуска за копійки (відео)
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Чудовий рецепт до святкового столу і не тільки
Обираючи страви на святковий стіл, хочеться готувати щось оригінальне, але смачне. Ми ділились рецептом апетитних відбивних у клярі. Тепер розповімо, як приготувати печінковий рулет.
Він не тільки смачний, а ще й має гарний вигляд у розрізі. Це ефектна і проста закуска, яке не коштуватиме вам дорого, адже печінка значно дешевша, ніж м’ясо. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valway_ka_.
Інгредієнти:
- 400 г печінки курячої
- 3 яйця
- сіль
- перець
- 4 ст. л. борошна (з горою)
- 400 мл молока
- 2 ст. л. олії
Начинка:
- 3 цибулини
- 1-2 моркви
- 2 плавлених сирочка
- 3 ст. л. майонезу
- 3 зуб. часнику
- сіль
- перець
Посипка:
- волоські горіхи
- кріп
Спосіб приготування:
- Печінку потрібно перебити блендером. У перебиту печінку додаємо яйця, сіль та перець.
- Поступово замішуючи тісто, всипаємо борошно. Вливаємо молочко та олію. Смажимо печінкові млинці як звичайні налисники.
- Цибулю дрібно кришимо, моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо до готовності.
- Плавлений сир, овочі та часник перебиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо майонез, солимо, перчимо і перемішуємо.
- Застеляємо харчову плівку та викладаємо на неї налисник. Змащуємо начинкою та викладаємо наступний налисник до середини першого. Знову змащуємо, і так повторюємо з усіма млинцями.
- Краї загинаємо в середину та скручуємо рулет. Щільно загортаємо його в харчову плівку і укладемо в холодильник мінімум на 4-6 годин, а краще на ніч.
Перед подачею змащуємо рулет залишками начинки і посипаємо горіхами та кропом. Також ми розповідали, як приготувати справжні полтавські галушки.