Смачна м'ясна закуска, яка повинна стояти на великодньому столі: як приготувати сальтисон (відео)
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Чудовий рецепт до святкової нарізки
На святковий стіл хочеться ставити щось смачне й красиве. Особливо, коли йдеться про такі великі свята, як Великдень. Ми розповідали, як приготувати смачний рулет з печінки. Тепер поділимось рецептом, який точно доповнить вашу святкову нарізку.
Приготування сальтисону може здатися складним, однак насправді це дуже просто. Особливо, якщо ви маєте перевірений рецепт. Саме таким рецептом поділились у кулінарному блозі valway_ka_.
Інгредієнти:
- Рулька — 1 шт
- Філе куряче — 1 шт
- Стегно куряче — 1 шт
- Шия та крило індика — по 1 шт
- Морква — 1 шт
- Цибуля — 1 шт
- Лавровий лист — до смаку
- Перець горошком — до смаку
- Сіль — 1 ст. л.
- Часник — до смаку
Спосіб приготування:
- Всі м’ясні компоненти потрібно залити холодною водою та вимочити 3-4 години. Після цього злити воду та налити свіжої, щоб вона покрила продукти.
- Відправляємо на вогонь. Коли закипить, знімаємо шум та додаємо нарізану моркву, цілу цибулину, солимо. Також додаємо лавровий лист та перець.
- Варимо на маленькому вогні 3-3,5 години. Після цього вимикаємо вогонь та виймаємо м’ясо.
- Відділяємо його від кісток. Додаємо до м’яса подрібнений часник, солимо та перчимо. Викладаємо м’ясо у форму, застелену плівкою. Підійде навіть пластикова пляшка, з якої зрізали верх.
- Заливаємо бульйоном, щоб він ледь покрив м’ясо, можна трохи придавити зверху. Ставимо в холод на ніч.
Коли закуска стабілізується, її можна буде легко нарізати. Також ми розповідали, як приготувати особливо смачні деруни.