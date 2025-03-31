Смачна м'ясна закуска, яка повинна стояти на великодньому столі: як приготувати сальтисон (відео)

Чудовий рецепт до святкової нарізки

На святковий стіл хочеться ставити щось смачне й красиве. Особливо, коли йдеться про такі великі свята, як Великдень. Ми розповідали, як приготувати смачний рулет з печінки. Тепер поділимось рецептом, який точно доповнить вашу святкову нарізку.

Приготування сальтисону може здатися складним, однак насправді це дуже просто. Особливо, якщо ви маєте перевірений рецепт. Саме таким рецептом поділились у кулінарному блозі valway_ka_.

Інгредієнти:

Рулька — 1 шт

Філе куряче — 1 шт

Стегно куряче — 1 шт

Шия та крило індика — по 1 шт

Морква — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Лавровий лист — до смаку

Перець горошком — до смаку

Сіль — 1 ст. л.

Часник — до смаку

Спосіб приготування:

Всі м’ясні компоненти потрібно залити холодною водою та вимочити 3-4 години. Після цього злити воду та налити свіжої, щоб вона покрила продукти. Відправляємо на вогонь. Коли закипить, знімаємо шум та додаємо нарізану моркву, цілу цибулину, солимо. Також додаємо лавровий лист та перець. Варимо на маленькому вогні 3-3,5 години. Після цього вимикаємо вогонь та виймаємо м’ясо. Відділяємо його від кісток. Додаємо до м’яса подрібнений часник, солимо та перчимо. Викладаємо м’ясо у форму, застелену плівкою. Підійде навіть пластикова пляшка, з якої зрізали верх. Заливаємо бульйоном, щоб він ледь покрив м’ясо, можна трохи придавити зверху. Ставимо в холод на ніч.

Коли закуска стабілізується, її можна буде легко нарізати. Також ми розповідали, як приготувати особливо смачні деруни.