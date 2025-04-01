І не "Шуба", і не "Форшмак": яку смачну закуску з оселедця ще приготувати (відео)
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Приготує навіть новачок
З оселедцем готують чимало смачних страв – від класичної "Шуби" до ніжного форшмаку. Але якщо хочеться спробувати щось нове, пропонуємо приготувати оригінальну закуску з картоплею та оселедцем.
Це поєднання смаку знайоме багатьом, але в такій подачі страва виглядає особливо апетитно. Вона чудово підходить для святкового столу або просто як легка закуска, яка приємно здивує своїм гармонійним смаком і красивим виглядом. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_gologovets".
Як приготувати закуску з оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець — 2 шт.;
- гірчиця лагідна — 1 ст. л.;
- гірчиця у зернах — 2 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- червона солодка цибуля — 1/2 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- оцет — 3 ст. л.;
- вода — 1/2 склянки;
Спосіб приготування:
1.Картоплю викласти у форму, полити олією та запекти.
2.Цибулю нарізати та замаринувати на 15 хвилин.
3.Нарізати оселедець, додати гірчицю, цибулю, перемішати та начинити картоплю.