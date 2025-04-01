Укр

И не "Шуба", и не "Форшмак": какую вкусную закуску из сельди еще приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень просто, с ярким, насыщенным вкусом
Очень просто, с ярким, насыщенным вкусом. Фото instagram.com

Приготовит даже новичок

С селедкой готовят немало вкусных блюд – от классической "Шубы" до нежного форшмака. Но если хочется попробовать что-нибудь новое, предлагаем приготовить оригинальную закуску с картофелем и селедкой.

Это сочетание вкуса знакомо многим, но в такой подаче блюдо выглядит особенно аппетитно. Она отлично подходит для праздничного стола или просто как легкая закуска, которая приятно удивит своим гармоничным вкусом и красивым видом. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diana_gologovets".

Как приготовить закуску с сельдью

Ингредиенты:

  • сельдь – 2 шт.;
  • горчица мягкая – 1 ст. л.;
  • горчица в зернах – 2 ст. л.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • красный сладкий лук — 1/2 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • вода — 1/2 стакана;

Способ приготовления:

1.Картофель выложить в форму, полить маслом и запечь.

2.Лук нарезать и замариновать на 15 минут.

3.Нарезать сельдь, добавить горчицу, лук, перемешать и начинить картофель.

Теги:
#Закуска #Селедка #Готовим дома