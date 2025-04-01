И не "Шуба", и не "Форшмак": какую вкусную закуску из сельди еще приготовить (видео)

Приготовит даже новичок

С селедкой готовят немало вкусных блюд – от классической "Шубы" до нежного форшмака. Но если хочется попробовать что-нибудь новое, предлагаем приготовить оригинальную закуску с картофелем и селедкой.

Это сочетание вкуса знакомо многим, но в такой подаче блюдо выглядит особенно аппетитно. Она отлично подходит для праздничного стола или просто как легкая закуска, которая приятно удивит своим гармоничным вкусом и красивым видом. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diana_gologovets".

Как приготовить закуску с сельдью

Ингредиенты:

сельдь – 2 шт.;

горчица мягкая – 1 ст. л.;

горчица в зернах – 2 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

красный сладкий лук — 1/2 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

уксус — 3 ст. л.;

вода — 1/2 стакана;

Читайте также:

Способ приготовления:

1.Картофель выложить в форму, полить маслом и запечь.

2.Лук нарезать и замариновать на 15 минут.

3.Нарезать сельдь, добавить горчицу, лук, перемешать и начинить картофель.