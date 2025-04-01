И не "Шуба", и не "Форшмак": какую вкусную закуску из сельди еще приготовить (видео)
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Приготовит даже новичок
С селедкой готовят немало вкусных блюд – от классической "Шубы" до нежного форшмака. Но если хочется попробовать что-нибудь новое, предлагаем приготовить оригинальную закуску с картофелем и селедкой.
Это сочетание вкуса знакомо многим, но в такой подаче блюдо выглядит особенно аппетитно. Она отлично подходит для праздничного стола или просто как легкая закуска, которая приятно удивит своим гармоничным вкусом и красивым видом. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diana_gologovets".
Как приготовить закуску с сельдью
Ингредиенты:
- сельдь – 2 шт.;
- горчица мягкая – 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 2 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- красный сладкий лук — 1/2 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- уксус — 3 ст. л.;
- вода — 1/2 стакана;
Способ приготовления:
1.Картофель выложить в форму, полить маслом и запечь.
2.Лук нарезать и замариновать на 15 минут.
3.Нарезать сельдь, добавить горчицу, лук, перемешать и начинить картофель.