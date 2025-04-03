Рус

Виходять ажурними та не рвуться: рецепт ідеальних тонких млинців (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже просто, смачно, швидко
Дуже просто, смачно, швидко. Фото instagram.com

Цей рецепт стане вашим улюбленим

Рецептів млинців існує безліч – від пухких панкейків до тонких ажурних млинців, які можна подавати з різними начинками. Але якщо ви шукаєте максимально простий, швидкий і водночас смачний варіант, спробуйте млинці "Три склянки".

Цей рецепт підкорює своєю легкістю: всі основні інгредієнти додаються в рівних пропорціях, а тісто виходить ідеальним – без грудочок, ніжним і еластичним. Млинці виходять тонкими, золотистими та добре підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати тонкі млинці

Інгредієнти:

  • борошно – 1 склянка;
  • молоко – 1 склянка;
  • окріп – 1 склянка;
  • яйця – 2 шт;
  • олія – 2 ст.л;
  • цукор – 4 ст.л;
  • сіль – ¼ ч.л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати яйця з цукром та сіллю.

2.Частинами ввести просіяне борошно та молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.

3.Додати окріп та олію.

4.На добре розігріту суху пательню влити тісто і випікати до золотавого кольору.

Теги:
#Випічка #Млинці #Готуємо вдома