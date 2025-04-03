Виходять ажурними та не рвуться: рецепт ідеальних тонких млинців (відео)
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Цей рецепт стане вашим улюбленим
Рецептів млинців існує безліч – від пухких панкейків до тонких ажурних млинців, які можна подавати з різними начинками. Але якщо ви шукаєте максимально простий, швидкий і водночас смачний варіант, спробуйте млинці "Три склянки".
Цей рецепт підкорює своєю легкістю: всі основні інгредієнти додаються в рівних пропорціях, а тісто виходить ідеальним – без грудочок, ніжним і еластичним. Млинці виходять тонкими, золотистими та добре підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати тонкі млинці
Інгредієнти:
- борошно – 1 склянка;
- молоко – 1 склянка;
- окріп – 1 склянка;
- яйця – 2 шт;
- олія – 2 ст.л;
- цукор – 4 ст.л;
- сіль – ¼ ч.л.;
Спосіб приготування:
1.Змішати яйця з цукром та сіллю.
2.Частинами ввести просіяне борошно та молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.
3.Додати окріп та олію.
4.На добре розігріту суху пательню влити тісто і випікати до золотавого кольору.