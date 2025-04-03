Виходять ажурними та не рвуться: рецепт ідеальних тонких млинців (відео)

Цей рецепт стане вашим улюбленим

Рецептів млинців існує безліч – від пухких панкейків до тонких ажурних млинців, які можна подавати з різними начинками. Але якщо ви шукаєте максимально простий, швидкий і водночас смачний варіант, спробуйте млинці "Три склянки".

Цей рецепт підкорює своєю легкістю: всі основні інгредієнти додаються в рівних пропорціях, а тісто виходить ідеальним – без грудочок, ніжним і еластичним. Млинці виходять тонкими, золотистими та добре підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати тонкі млинці

Інгредієнти:

борошно – 1 склянка;

молоко – 1 склянка;

окріп – 1 склянка;

яйця – 2 шт;

олія – 2 ст.л;

цукор – 4 ст.л;

сіль – ¼ ч.л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати яйця з цукром та сіллю.

2.Частинами ввести просіяне борошно та молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.

3.Додати окріп та олію.

4.На добре розігріту суху пательню влити тісто і випікати до золотавого кольору.