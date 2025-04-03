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Выходят ажурными и не рвутся: рецепт идеальных тонких блинчиков (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Очень просто, вкусно, быстро
Очень просто, вкусно, быстро. Фото instagram.com

Этот рецепт станет вашим любимым

Рецептов блинов существует множество – от пышных панкейков до тонких ажурных блинов, которые можно подавать с разными начинками. Но если вы ищете максимально простой, быстрый и в то же время вкусный вариант, попробуйте блины "Три стакана".

Этот рецепт покоряет своей легкостью: все основные ингредиенты добавляются в равных пропорциях, а тесто получается идеальным – без комочков, нежным и эластичным. Блинчики получаются тонкими, золотистыми и хорошо подходят как для сладких, так и соленых начинок. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице"olga_riabenko_".

Как приготовить тонкие блины

Ингредиенты:

  • мука – 1 стакан;
  • молоко – 1 стакан;
  • кипяток – 1 стакан;
  • яйца – 2 шт;
  • масло – 2 ст.л;
  • сахар – 4 ст.л;
  • соль – ¼ ч.л.;

Способ приготовления:

1.Смешать яйца с сахаром и солью.

2.Частями ввести просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

3.Добавить кипяток и масло.

4.На хорошо разогретую сухую сковороду влить тесто и выпекать до золотистого цвета.

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#Выпечка #Блины #Готовим дома