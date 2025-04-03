Выходят ажурными и не рвутся: рецепт идеальных тонких блинчиков (видео)
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Рецептов блинов существует множество – от пышных панкейков до тонких ажурных блинов, которые можно подавать с разными начинками. Но если вы ищете максимально простой, быстрый и в то же время вкусный вариант, попробуйте блины "Три стакана".
Этот рецепт покоряет своей легкостью: все основные ингредиенты добавляются в равных пропорциях, а тесто получается идеальным – без комочков, нежным и эластичным. Блинчики получаются тонкими, золотистыми и хорошо подходят как для сладких, так и соленых начинок. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице"olga_riabenko_".
Как приготовить тонкие блины
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан;
- молоко – 1 стакан;
- кипяток – 1 стакан;
- яйца – 2 шт;
- масло – 2 ст.л;
- сахар – 4 ст.л;
- соль – ¼ ч.л.;
Способ приготовления:
1.Смешать яйца с сахаром и солью.
2.Частями ввести просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
3.Добавить кипяток и масло.
4.На хорошо разогретую сухую сковороду влить тесто и выпекать до золотистого цвета.