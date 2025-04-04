Приготуйте цю паску — і ви неодмінно будете в тренді: випічка "Снікерс" сподобається близьким (відео)
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Приготує навіть новачок
Рецептів паски існує безліч – від класичних до найоригінальніших варіантів з незвичайними смаками. Якщо ви любите поєднання шоколаду, карамелі та арахісу, тоді паска "Снікерс" точно підкорить вас!
Вона виходить неймовірно ніжною, ароматною, з насиченим смаком улюбленого батончика. Така випічка стане справжньою родзинкою великоднього столу й неодмінно здивує рідних та гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати паску "Снікерс"
Інгредієнти:
- 200 мл теплого молока;
- 30 г свіжих дріжджів (10 г сухих);
- 150 г цукру (якщо з начинкою), 200 г цукру (якщо без начинки);
- 2 яйця;
- 40 г какао;
- 550-600 г борошна;
- 60 г м'якого масла ;
- шоколадна паста ;
Спосіб приготування:
1.Збити яйця з цукром, додати молоко, свіжі дріжджі, перемішати.
2.Додати борошно і перемішати, додати какао, перемішати.
3.До тіста додати вершкове масло, вимісити тісто. Після цього залишити його на 1-1,5 години підійти.
3.Після цього нарізати тісто, скотити в кульки та покласти у формочки, залишити на 30 хвилин.
4.Випікати у розігрітій до 180 градусів протягом 30 хвилин на нижній сіточці.
5.Наповнити готові паски шоколадною пастою.