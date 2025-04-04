Приготуйте цю паску — і ви неодмінно будете в тренді: випічка "Снікерс" сподобається близьким (відео)

Приготує навіть новачок

Рецептів паски існує безліч – від класичних до найоригінальніших варіантів з незвичайними смаками. Якщо ви любите поєднання шоколаду, карамелі та арахісу, тоді паска "Снікерс" точно підкорить вас!

Вона виходить неймовірно ніжною, ароматною, з насиченим смаком улюбленого батончика. Така випічка стане справжньою родзинкою великоднього столу й неодмінно здивує рідних та гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати паску "Снікерс"

Інгредієнти:

200 мл теплого молока;

30 г свіжих дріжджів (10 г сухих);

150 г цукру (якщо з начинкою), 200 г цукру (якщо без начинки);

2 яйця;

40 г какао;

550-600 г борошна;

60 г м'якого масла ;

шоколадна паста ;

Спосіб приготування:

1.Збити яйця з цукром, додати молоко, свіжі дріжджі, перемішати.

2.Додати борошно і перемішати, додати какао, перемішати.

3.До тіста додати вершкове масло, вимісити тісто. Після цього залишити його на 1-1,5 години підійти.

3.Після цього нарізати тісто, скотити в кульки та покласти у формочки, залишити на 30 хвилин.

4.Випікати у розігрітій до 180 градусів протягом 30 хвилин на нижній сіточці.

5.Наповнити готові паски шоколадною пастою.