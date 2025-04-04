Приготовьте эту паску — и вы непременно будете в тренде: выпечка "Сникерс" понравится близким (видео)

Приготовит даже новичок

Рецептов паски существует множество – от классических до самых оригинальных вариантов с необычными вкусами. Если вы любите сочетание шоколада, карамели и арахиса, тогда паска "Сникерс" точно покорит вас!

Она получается невероятно нежной, ароматной, с насыщенным вкусом любимого батончика. Такая выпечка станет настоящей изюминкой пасхального стола и удивит родных и гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить паску "Сникерс"

Ингредиенты:

200 мл теплого молока;

30 г свежих дрожжей (10 г сухих);

150 г сахара (если с начинкой); 200 г сахара (если без начинки);

2 яйца;

40 г какао;

550-600 г муки;

60 г мягкого масла;

шоколадная паста;

Способ приготовления:

1.Взбить яйца с сахаром, добавить молоко, свежие дрожжи, перемешать.

2.Добавить муку и перемешать, добавить какао, перемешать.

3.К тесту добавить сливочное масло, вымесить тесто. После этого оставить его на 1-1,5 часа подойти.

3.После этого нарезать тесто, скатить в шарики и положить в формочки, оставить на 30 минут.

4.Выпекать в разогретой до 180 градусов в течение 30 минут на нижней сеточке.

5.Наполнить готовые куличи шоколадной пастой.