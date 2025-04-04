Укр

Приготовьте эту паску — и вы непременно будете в тренде: выпечка "Сникерс" понравится близким (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Получится вкусной и оригинальной
Получится вкусной и оригинальной. Фото instagram.com

Приготовит даже новичок

Рецептов паски существует множество – от классических до самых оригинальных вариантов с необычными вкусами. Если вы любите сочетание шоколада, карамели и арахиса, тогда паска "Сникерс" точно покорит вас!

Она получается невероятно нежной, ароматной, с насыщенным вкусом любимого батончика. Такая выпечка станет настоящей изюминкой пасхального стола и удивит родных и гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить паску "Сникерс"

Ингредиенты:

  • 200 мл теплого молока;
  • 30 г свежих дрожжей (10 г сухих);
  • 150 г сахара (если с начинкой); 200 г сахара (если без начинки);
  • 2 яйца;
  • 40 г какао;
  • 550-600 г муки;
  • 60 г мягкого масла;
  • шоколадная паста;

Способ приготовления:

1.Взбить яйца с сахаром, добавить молоко, свежие дрожжи, перемешать.

2.Добавить муку и перемешать, добавить какао, перемешать.

3.К тесту добавить сливочное масло, вымесить тесто. После этого оставить его на 1-1,5 часа подойти.

3.После этого нарезать тесто, скатить в шарики и положить в формочки, оставить на 30 минут.

4.Выпекать в разогретой до 180 градусов в течение 30 минут на нижней сеточке.

5.Наполнить готовые куличи шоколадной пастой.

Теги:
#Паска #Готовим дома #сникерсы