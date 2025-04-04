Приготовьте эту паску — и вы непременно будете в тренде: выпечка "Сникерс" понравится близким (видео)
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Приготовит даже новичок
Рецептов паски существует множество – от классических до самых оригинальных вариантов с необычными вкусами. Если вы любите сочетание шоколада, карамели и арахиса, тогда паска "Сникерс" точно покорит вас!
Она получается невероятно нежной, ароматной, с насыщенным вкусом любимого батончика. Такая выпечка станет настоящей изюминкой пасхального стола и удивит родных и гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить паску "Сникерс"
Ингредиенты:
- 200 мл теплого молока;
- 30 г свежих дрожжей (10 г сухих);
- 150 г сахара (если с начинкой); 200 г сахара (если без начинки);
- 2 яйца;
- 40 г какао;
- 550-600 г муки;
- 60 г мягкого масла;
- шоколадная паста;
Способ приготовления:
1.Взбить яйца с сахаром, добавить молоко, свежие дрожжи, перемешать.
2.Добавить муку и перемешать, добавить какао, перемешать.
3.К тесту добавить сливочное масло, вымесить тесто. После этого оставить его на 1-1,5 часа подойти.
3.После этого нарезать тесто, скатить в шарики и положить в формочки, оставить на 30 минут.
4.Выпекать в разогретой до 180 градусов в течение 30 минут на нижней сеточке.
5.Наполнить готовые куличи шоколадной пастой.