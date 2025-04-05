Бісквіт вийде пухким та високим: знадобиться всього одне яйце (відео)

Ідеально підходить для тортів або тістечок

Бісквіт — це основа багатьох тортів і десертів, адже він чудово поєднується з кремами, фруктами та сиропами. Але що робити, якщо вдома лише одне яйце? Не хвилюйтеся! Цей рецепт пухкого бісквіта дозволить приготувати ніжний та повітряний корж навіть за мінімуму інгредієнтів.

Ідеальний варіант для швидкої випічки або коли хочеться чогось солодкого без зайвих витрат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати пухкий бісквіт

Інгредієнти:

1 яйце категорії;

30 г цукру;

26 г борошна;

6 г крохмалю кукурудзяного або картопляного;

Спосіб приготування:

1.Яйця кімнатної температури збивати з цукром протягом 20 хвилин. Яєчна піна має бути густою, пишною і після збивання ще хвилину візерунок повинен триматися на поверхні яєчної суміші.

2.З'єднати борошно та крохмаль, ввести його у збиті яйця 3-4 частинами, перемішати силіконовою лопаткою, щоб тісто не втратило легкість.

3.Готове тісто перелити в роз'ємну форму, застелену пергаментом або фольгою. Форму нічим не змащувати, бісквіт при випіканні "чіпляється" за стінки форми та росте.

4.Відразу відправити форму з бісквітом у попередньо розігріту до 170 градусів духовку. Середній рівень, режим верх-низ без обдування. Випікати 40-45 хвилин.

5. Вийняти з духовки бісквіт, перевернути вгору дном на решітку, через 10 хвилин зняти фольгу, пергамент, з дна повністю охолоджуємо. Остиглий бісквіт гострим ножем вирізати з форми, проводячи ним по стінках форми. Обережно замотати у харчову плівку та покласти в холодильник мінімум на 8 годин. Таким чином, волога в бісквіті рівномірно розподілиться, і він легко нарізатиметься.