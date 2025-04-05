Бисквит получится пышнм и высоким: понадобится всего одно яйцо (видео)

Идеально подходит для тортов или пирожных

Бисквит – это основа многих тортов и десертов, ведь он отлично сочетается с кремами, фруктами и сиропами. Но что делать, если дома только одно яйцо? Не беспокойтесь! Этот рецепт пышного бисквита позволит приготовить нежный и воздушный корж даже при минимуме ингредиентов.

Идеальный вариант для быстрой выпечки или когда хочется чего-нибудь сладкого без лишних затрат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить пышный бисквит

Ингредиенты:

1 яйцо категории С1;

30 г сахара;

26 г муки;

6 г крахмала кукурузного или картофельного;

Способ приготовления:

1.Яйца комнатной температуры взбивать с сахаром в течение 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной смеси.

2.Соединить муку и крахмал, ввести его во взбитые яйца 3-4 частями, перемешать силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло легкость.

3.Готовое тесто перелить в разъемную форму, застеленную пергаментом или фольгой. Форму ничем не смазывать, бисквит при выпекании цепляется за стенки формы и растет.

4.Сразу отправить форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекать 40-45 минут.

5. Вынуть из духовки бисквит, перевернуть вверх дном на решетку, через 10 минут снять фольгу, пергамент, со дна полностью охлаждаем. Остывший бисквит острым ножом вырезать из формы, проводя им по стенкам формы. Осторожно замотать в пищевую пленку и положить в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.