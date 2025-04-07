Не "Шуба" і не "Крабовий": який ще оригінальний салат приготувати (відео)

На свято або щодня

Рецепти салатів "Шуба" та крабового знайомі багатьом — ці класичні страви вже давно стали улюбленцями на святковому столі. Але що буде, якщо трохи відійти від звичних канонів і поєднати елементи з обох салатів, створивши своєрідний мікс?

Додати соковите яблуко до крабових паличок, замінити звичні інгредієнти на щось більш свіже — і отримати легкий, яскравий та незвичайний салат, який здивує як гостей, так і вас самих. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати салат з крабовими паличками та яблуком

Інгредієнти:

цибуля – 2 шт.;

крабові палички – 10-12 шт.;

кукурудза – 1 банка;

яйця – 3 шт.;

яблуко кисло-солодке – 1 шт.;

картопля варена – 2 шт.;

майонез;

сир твердий;

Спосіб приготування:

1.Натерти крабові палички, варені яйця, яблуко, картоплю і сир. Цибулю подрібнити та замаринувати.

2.Зібрати салат шарами, змащуючи кожен майонезом.

3.Зверху присипати салат твердим сиром.