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Не "Шуба" і не "Крабовий": який ще оригінальний салат приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Швидко, красиво, просто
Швидко, красиво, просто. Фото instagram.com

На свято або щодня

Рецепти салатів "Шуба" та крабового знайомі багатьом — ці класичні страви вже давно стали улюбленцями на святковому столі. Але що буде, якщо трохи відійти від звичних канонів і поєднати елементи з обох салатів, створивши своєрідний мікс?

Додати соковите яблуко до крабових паличок, замінити звичні інгредієнти на щось більш свіже — і отримати легкий, яскравий та незвичайний салат, який здивує як гостей, так і вас самих. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати салат з крабовими паличками та яблуком

Інгредієнти:

  • цибуля – 2 шт.;
  • крабові палички – 10-12 шт.;
  • кукурудза – 1 банка;
  • яйця – 3 шт.;
  • яблуко кисло-солодке – 1 шт.;
  • картопля варена – 2 шт.;
  • майонез;
  • сир твердий;

Спосіб приготування:

1.Натерти крабові палички, варені яйця, яблуко, картоплю і сир. Цибулю подрібнити та замаринувати.

2.Зібрати салат шарами, змащуючи кожен майонезом.

3.Зверху присипати салат твердим сиром.

Теги:
#Яблуко #Крабові палички #Готуємо вдома