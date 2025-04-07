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Не "Шуба" и не "Крабовый": какой еще оригинальный салат приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Быстро, красиво, просто
Быстро, красиво, просто. Фото instagram.com

На праздник или каждый день

Рецепты салатов "Шуба" и крабового знакомы многим – эти классические блюда уже давно стали любимыми на праздничном столе. Но что будет, если чуть-чуть отойти от привычных канонов и соединить элементы из обоих салатов, создав своеобразный микс?

Добавить сочное яблоко к крабовым палочкам, заменить привычные ингредиенты на что-то более свежее и получить легкий, яркий и необычный салат, который удивит как гостей, так и вас самих. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и яблоком

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт.;
  • крабовые палочки – 10-12 шт.;
  • кукуруза – 1 банка;
  • яйца – 3 шт.;
  • яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;
  • картофель вареный – 2 шт.;
  • майонез;
  • сыр твердый;

Способ приготовления:

1.Натереть крабовые палочки, вареные яйца, яблоко, картофель и сыр. Лук измельчить и замариновать.

2.Собрать салат слоями, смазывая каждый майонезом.

3.Сверху присыпать салат твердым сыром.

Теги:
#Яблоко #Крабовые палочки #Готовим дома