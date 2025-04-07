Не "Шуба" и не "Крабовый": какой еще оригинальный салат приготовить (видео)
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На праздник или каждый день
Рецепты салатов "Шуба" и крабового знакомы многим – эти классические блюда уже давно стали любимыми на праздничном столе. Но что будет, если чуть-чуть отойти от привычных канонов и соединить элементы из обоих салатов, создав своеобразный микс?
Добавить сочное яблоко к крабовым палочкам, заменить привычные ингредиенты на что-то более свежее и получить легкий, яркий и необычный салат, который удивит как гостей, так и вас самих. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".
Как приготовить салат с крабовыми палочками и яблоком
Ингредиенты:
- лук – 2 шт.;
- крабовые палочки – 10-12 шт.;
- кукуруза – 1 банка;
- яйца – 3 шт.;
- яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;
- картофель вареный – 2 шт.;
- майонез;
- сыр твердый;
Способ приготовления:
1.Натереть крабовые палочки, вареные яйца, яблоко, картофель и сыр. Лук измельчить и замариновать.
2.Собрать салат слоями, смазывая каждый майонезом.
3.Сверху присыпать салат твердым сыром.