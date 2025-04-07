Не "Шуба" и не "Крабовый": какой еще оригинальный салат приготовить (видео)

На праздник или каждый день

Рецепты салатов "Шуба" и крабового знакомы многим – эти классические блюда уже давно стали любимыми на праздничном столе. Но что будет, если чуть-чуть отойти от привычных канонов и соединить элементы из обоих салатов, создав своеобразный микс?

Добавить сочное яблоко к крабовым палочкам, заменить привычные ингредиенты на что-то более свежее и получить легкий, яркий и необычный салат, который удивит как гостей, так и вас самих. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и яблоком

Ингредиенты:

лук – 2 шт.;

крабовые палочки – 10-12 шт.;

кукуруза – 1 банка;

яйца – 3 шт.;

яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;

картофель вареный – 2 шт.;

майонез;

сыр твердый;

Способ приготовления:

1.Натереть крабовые палочки, вареные яйца, яблоко, картофель и сыр. Лук измельчить и замариновать.

2.Собрать салат слоями, смазывая каждый майонезом.

3.Сверху присыпать салат твердым сыром.