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Всього три інгредієнти - і десерт готовий: як його приготувати з бюджетних продуктів (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Легкий, ніжний, корисний
Легкий, ніжний, корисний. Фото instagram.com

Схожий на ніжне суфле

Десерти без випічки вже давно завоювали популярність — їх люблять за простоту приготування, мінімум інгредієнтів і неймовірний смак. Один з улюблених — десерт із полуницею, який поєднує ніжність і свіжість.

А сьогодні пропонуємо ще одну легку та смачну ідею — десерт із ряжанки, цукру та крохмалю. Він має приємну кремову текстуру, готується дуже просто і точно потішить вас своїм м’яким, домашнім смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати десерт з ряжанки

Інгредієнти:

  • ряжанка від 4% – 650 г;
  • цукор – 60-70 г (краще використовувати коричневий або інший підсолоджувач);
  • крохмаль кукурудзяний – 60 г;
  • за бажанням додати ваніль;

Спосіб приготування:

1.До ряжанки додати цукор, крохмаль кукурудзяний і добре вимішати, щоб не було грудочок.

2.Поставити каструлю з масою ряжанки на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести до загустіння.

3.Перелити у силіконову форму, накрити харчовою плівкою. Поставити в холодильник до повного застигання, краще на ніч. Прикрасити за бажанням.

Теги:
#Ряжанка #Крохмаль #Готуємо вдома