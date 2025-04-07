Всього три інгредієнти - і десерт готовий: як його приготувати з бюджетних продуктів (відео)
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Схожий на ніжне суфле
Десерти без випічки вже давно завоювали популярність — їх люблять за простоту приготування, мінімум інгредієнтів і неймовірний смак. Один з улюблених — десерт із полуницею, який поєднує ніжність і свіжість.
А сьогодні пропонуємо ще одну легку та смачну ідею — десерт із ряжанки, цукру та крохмалю. Він має приємну кремову текстуру, готується дуже просто і точно потішить вас своїм м’яким, домашнім смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати десерт з ряжанки
Інгредієнти:
- ряжанка від 4% – 650 г;
- цукор – 60-70 г (краще використовувати коричневий або інший підсолоджувач);
- крохмаль кукурудзяний – 60 г;
- за бажанням додати ваніль;
Спосіб приготування:
1.До ряжанки додати цукор, крохмаль кукурудзяний і добре вимішати, щоб не було грудочок.
2.Поставити каструлю з масою ряжанки на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести до загустіння.
3.Перелити у силіконову форму, накрити харчовою плівкою. Поставити в холодильник до повного застигання, краще на ніч. Прикрасити за бажанням.