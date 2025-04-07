Всего три ингредиента – и десерт готов: как его приготовить из бюджетных продуктов (видео)
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Похож на нежное суфле
Десерты без выпечки уже давно завоевали популярность – их любят за простоту приготовления, минимум ингредиентов и невероятный вкус. Один из любимых – десерт с клубникой, сочетающий нежность и свежесть.
А сегодня предлагаем еще одну легкую и вкусную идею – десерт из ряженки, сахара и крахмала. Он обладает приятной кремовой текстурой, готовится очень просто и точно порадует вас своим мягким, домашним вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить десерт из ряженки
Ингредиенты:
- ряженка от 4% – 650 г;
- сахар – 60-70 г (лучше использовать коричневый или другой подсластитель);
- крахмал кукурузный – 60 г;
- по желанию добавить ваниль;
Способ приготовления:
1.К ряженке добавить сахар, крахмал кукурузный и хорошо вымешать, чтобы не было комочков.
2.Поставить кастрюлю с массой ряженки на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения.
3.Перелить в силиконовую форму, накрыть пищевой пленкой. Поставить в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Украсить по желанию.