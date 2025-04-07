Всего три ингредиента – и десерт готов: как его приготовить из бюджетных продуктов (видео)

Похож на нежное суфле

Десерты без выпечки уже давно завоевали популярность – их любят за простоту приготовления, минимум ингредиентов и невероятный вкус. Один из любимых – десерт с клубникой, сочетающий нежность и свежесть.

А сегодня предлагаем еще одну легкую и вкусную идею – десерт из ряженки, сахара и крахмала. Он обладает приятной кремовой текстурой, готовится очень просто и точно порадует вас своим мягким, домашним вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить десерт из ряженки

Ингредиенты:

ряженка от 4% – 650 г;

сахар – 60-70 г (лучше использовать коричневый или другой подсластитель);

крахмал кукурузный – 60 г;

по желанию добавить ваниль;

Способ приготовления:

1.К ряженке добавить сахар, крахмал кукурузный и хорошо вымешать, чтобы не было комочков.

2.Поставить кастрюлю с массой ряженки на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения.

3.Перелить в силиконовую форму, накрыть пищевой пленкой. Поставить в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Украсить по желанию.